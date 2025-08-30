Лунный календарь удачных и неблагоприятных дней на сентябрь 2025 года: чтобы планировать и побеждать

С давних времён считалось, что Луна влияет на человеческую жизнь, и это действительно так: современные наблюдения подтверждают, что её фазы корректируют наше эмоциональное и физическое состояние.

Поэтому стоит научиться жить в гармонии с лунными циклами. Это помогает лучше чувствовать собственные ритмы, прислушиваться к телу и душе. В дни энергетического подъёма полезно браться за новые дела, а в периоды спада — отдыхать, восстанавливаться и набираться сил.

Лунный календарь на сентябрь 2025, фазы Луны и список удачных и неблагоприятных дней — в этом материале.

Фазы Луны в сентябре 2025

Убывающая Луна — 1–6, 22–30 сентября;

Полнолуние и полное лунное затмение — 7 сентября;

Растущая Луна — 8–21 сентября;

Новолуние — 22 сентября.

Когда Луна растёт, мы чувствуем прилив сил и энтузиазма, а когда убывает — возникает потребность отпустить лишнее, очиститься и подвести итоги.

Полнолуние может вызвать эмоциональные всплески, бессонницу или повышенную чувствительность, а вот Новолуние дарит ощущение нового начала, словно у нас снова появляется чистый лист для планов и мечтаний.

Даже бытовые дела подчиняются лунному ритму. Стрижки на растущей Луне способствуют быстрому росту волос, а на убывающей — укрепляют их.

В дни напряжённых аспектов планет и затмений (1, 7, 10, 28, 29 и 30 сентября) лучше не рисковать и не менять имидж.

Садоводы также ориентируются на лунный календарь: оптимально высаживать цветы и озимые культуры 10–12 сентября, а собирать урожай — в начале и в конце месяца, когда плоды будут храниться дольше. А вот 6–8 сентября земле стоит дать отдохнуть.

Читать по теме Гороскоп на сентябрь 2025: месяц возможностей и судьбоносных решений Какие возможности для самореализации открывает сентябрь 2025 — читай точный гороскоп.

Лунный календарь удачных и неблагоприятных дней на сентябрь 2025

Лунный календарь удачных дней на сентябрь 2025

3 сентября — отличный день для умственной работы, учёбы и деловых переговоров. В это время легко усваивается новое, а собеседники более расположены к конструктивному диалогу.

— отличный день для умственной работы, учёбы и деловых переговоров. В это время легко усваивается новое, а собеседники более расположены к конструктивному диалогу. 4 сентября — хорошо планировать встречи, готовить проекты, браться за сложные интеллектуальные задачи. Подходит для творчества и гармоничного общения с близкими.

— хорошо планировать встречи, готовить проекты, браться за сложные интеллектуальные задачи. Подходит для творчества и гармоничного общения с близкими. 5 сентября — благоприятный период для финансовых дел. День особенно удачен для покупок, инвестиций, подписания контрактов и решения материальных вопросов.

— благоприятный период для финансовых дел. День особенно удачен для покупок, инвестиций, подписания контрактов и решения материальных вопросов. 13 сентября — хорошее время для переговоров, построения гармоничных отношений и поиска баланса даже в сложных ситуациях. Интуиция поможет избежать ошибок в денежных решениях.

— хорошее время для переговоров, построения гармоничных отношений и поиска баланса даже в сложных ситуациях. Интуиция поможет избежать ошибок в денежных решениях. 14 сентября — один из самых светлых и радостных дней месяца. Подходит для романтических встреч, творчества, дружеского общения и занятий, приносящих удовольствие и вдохновение.

— один из самых светлых и радостных дней месяца. Подходит для романтических встреч, творчества, дружеского общения и занятий, приносящих удовольствие и вдохновение. 25 сентября — благоприятный день для карьерных достижений. Полезно общаться с начальством, презентовать свои идеи и начинать долгосрочные проекты. Усилия, приложенные в этот день, обязательно будут замечены и оценены.

Лунный календарь неблагопритных дней на сентябрь 2025

В сентябре 2025 года к неблагоприятным по лунному календарю относятся: 1, 7, 10, 28, 29 и 30 сентября. На эти даты лучше не планировать важных дел.

7 сентября произойдёт полное лунное затмение. Считается, что оно может прояснить сложные ситуации, но в то же время повысить уровень эмоционального напряжения. В этот день лучше избегать серьёзных решений и не провоцировать конфликты.

Узнай также, когда и где наблюдать солнечное и лунное затмение в 2025 году — все даты и разъяснения в нашем другом материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!