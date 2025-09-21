Как образуются звезды за 160 тысяч световых лет от нас: NASA показывает фото

Национальное управление аэронавтики и исследование космического пространства (NASA) поделилось новыми фото части карликовой галактики, расположенной неподалеку Млечного Пути. Фотографию сделал космический телескоп Хаббл. Делимся, что интересного запечатлели исследователи космоса.

Новое фото из космоса: что нашли в Большом Магеллановом Облаке

На новом снимке можно увидеть облачный звездный пейзаж. На фото видно целое скопление звезд. Снимок сделали в Большом Магеллановом Облаке. Эта карликовая галактика расположена примерно в 160 тысячах световых лет от нас в созвездиях Золотой Рыбы и Менсы.

Большое Магелланово Облако весит 10–20% массы Млечного Пути. Это делает ее самой большой из десятков малых галактик.

Ученые NASA объясняют, что Большое Магелланово Облако является домом для массивных звездных колыбелей, где газовые облака сливаются в новые звезды.

Последнее изображение показывает часть второй по размеру области звездообразования в галактике под названием N11.

Мы видим яркие молодые звезды, которые освещают газовые облака и формируют сгустки пыли мощным ультрафиолетовым излучением.

Исследователи добавляют, что было и предварительное наблюдение 20-летней давности. Так что телескоп показывает исправную работу после стольких лет. В первый раз Hubble проводил исследования в 2002-2003 годах.

Астрономы решили отправить телескоп Hubble именно в галактику N11, чтобы каталогизировать все звезды с массами от 10 до 100 масс Солнца. Этого раньше не делал никто.

А еще недавно над Украиной пролетела комета. Как она выглядела? Смотри фото в нашем материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!