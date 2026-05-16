День науки 2026: дата в Украине и мире и почему они отличаются

Сейчас мы не можем вообразить жизнь без научных открытий. Ежедневно мы слышим об открытиях ученых и результатах их исследований, а также используем различные изобретения. Это было бы невозможно без ученых. Поэтому их работу чествуют праздником в их честь.

День науки 2026 в Украине

Интересно, что этот праздник в Украине появился раньше, чем в мире. Еще в 1997 году президент Украины Леонид Кучма подписал указ, которым было определено отмечать этот праздник каждую третью субботу мая. Это было сделано с целью отблагодарить научных сотрудников за их труд.

В 2026 году этот праздник отмечают 16 мая.

В этот день государственная власть официально приветствует научных деятелей, награждает их разными премиями, грамотами и подарками.

День науки 2026 в мире

Международный день науки отмечается ежегодно 10 ноября. Официально праздник называется Всемирный день науки за мир и развитие (World Science Day for Peace and Development).

Этот праздник было положено начало в 1999 году во время Всемирной научной конференции, состоявшейся в Будапеште. Но официально подтвердили его всего через два года — в 2001 году на генеральной конференции ЮНЕСКО.

Уже в следующем году первый международный праздник был отмечен во всем мире под эгидой ЮНЕСКО.

К празднованию присоединились разные партнеры: правительственные, межправительственные и неправительственные организации, национальные комиссии ЮНЕСКО, научные и исследовательские учреждения, профессиональные ассоциации, СМИ, преподаватели естественных наук и школы.

В целом этот праздник подчеркивает важную роль науки в обществе и необходимость привлечения широкой общественности к обсуждению новых научных проблем. Его цель также состоит в том, чтобы подчеркнуть важность и актуальность науки в нашей повседневной жизни.

