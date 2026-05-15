День семьи 2026: когда в Украине и мире чествуют самое ценное в жизни

Для многих людей семья — самое дорогое, что есть в жизни. Это убежище и гавань в самые трудные времена. Особенно — сейчас.

Поэтому важно проявлять заботу и любовь к родным людям. А День семьи – это хороший для этого повод.

Когда День семьи в Украине 2026: дата

Семья — главная ценность для многих из нас. Поэтому не удивительно, что ей посвящено несколько праздников в году.

Однако, согласно указу президента №455/2023, в Украине этот праздник отмечают 15 мая. В этот же день празднует и весь мир.

Ранее украинцы часто поздравляли своих родных 8 июля. В этот день верующие отмечают особый праздник – День Петра и Февронии. Их считают покровителями семьи и брака. По сути, этот праздник стал украинским прототипом Дня влюбленных. Ведь женитьба Петра и Февронии взята за канонический образец христианских супругов.

Международный день семьи 2026: дата

В 1993 году ООН установила Международный день семьи, а датой выбрала 15 мая.

Каждый год этот праздник имеет свою тему, например, семья и здоровый образ жизни, проблемы малообеспеченных семей, роль отца.

Традиции праздника в Украине и мире

В этот праздник принято звонить родным и говорить им приятные слова. Если есть возможность, родные люди собираются за ужином и обмениваются подарками, словами благодарности и любви.

Важно в этот день сконцентрировать внимание на всем светлом и хорошем, что принесла семья в жизнь. В любом случае, нельзя ссориться и выяснять отношения.

