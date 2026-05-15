День сім’ї 2026: коли в Україні та світі вшановують найцінніше у житті

Для багатьох людей сім’я — найдорожче, що є у житті. Це притулок і гавань у найважчі часи. Особливо — зараз.

Тому важливо проявляти турботу та виявляти любов до рідних людей. А День сім’ї — це хороший для цього привід.

Коли День сім’ї в Україні 2026: дата

Сім’я — головна цінність для більшості з нас. Тому не дивно, що їй присвячено кілька свят у році. Але, відповідно до указу президента №455/2023, в Україні це свято відзначають 15 травня. Цього ж дня святкує і весь світ.

Раніше українці часто вітали своїх рідних 8 липня, на День сім’ї та родини. У цей день віряни відзначають особливе свято — День Петра та Февронії. Їх вважають покровителями родини та шлюбу. По суті, це свято стало таким собі українським прототипом Дня закоханих. Адже одруження Петра і Февронії взято за канонічний зразок християнського подружжя.

Міжнародний день сім’ї 2026: дата

У 1993 році ООН встановила Міжнародний день сім’ї, а датою обрала 15 травня.

Щороку це свято має свою тему, наприклад, сім’ї та здоровий спосіб життя, проблеми незаможних сімей, роль батька.

Традиції свята в Україні та світі

У цей день заведено дзвонити своїм рідним і казати їм приємні слова. Якщо є така можливість, родичі збираються разом за вечерею та обмінюються подарунками, словами подяки та любові.

Важливо в це свято сконцентрувати увагу на всьому світлому та хорошому, що принесла сім’я у життя. У жодному разі не можна сваритися та з’ясовувати стосунки.

