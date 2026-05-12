Коли святкують День батька в Україні: з твоїм святом, рідненький!

День батька — щорічне свято на честь татусів, яке святкують у більшості країн світу. В Україні День батька відзначають третьої неділі червня. Звісно, святкування у 2026 році теж відбудеться для кожного по-особливому: багато хто не зможе привітати своїх татусів особисто.

Через війну тисячі українських родин залишилися розділеними — чи то через вимушену міграцію, чи то чоловіки воюють за незалежність та право на існування нашої країни та народу.

Коли святкують День батька в Україні у 2026 році

Цьогоріч День батька припадає на 21 червня.

Історія свята

Це свято вперше відсвяткували у США, штаті Вашингтон. Ініціаторкою відзнаки Дня батька виступила Сонора Смарт Додд з міста Спокан у 1910 році. Відомо, що в основу такого бажання лягла власна історія дорослішання: мати Сонори померла, залишивши шістьох малолітніх дітей на свого чоловіка.

Батько дівчинки опікувався дітьми з усією любов’ю та підтримкою, тож у майбутньому Сонора у такий спосіб висловила вдячність своєму й усім іншим турботливим татам Америки, які беруть участь у вихованні дітей.

Святкування в Україні

В Україні свято батька почали відзначати зовсім нещодавно. Офіційно День батька затверджений Указом Президента № 274/2019 від 18 травня 2019 року. Тоді таке нововведення пояснювалося бажанням утвердити роль батька у сім’ї як рівнозначну до ролі матері.

З метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім’ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей, постановляю установити в Україні День батька, який відзначати щороку у третю неділю червня.

До речі, неймовірно важливо навчитися правильно підбирати слова, щоб не ранити тих, хто був на війні чи й зараз воює на фронтах України. Це потрібно, щоб самому бути спокійнішим(-ою) та стати опорою для інших — читай у нашому матеріалі поради для тих, чиї близькі захищають Україну.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!