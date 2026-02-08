Дружба закладається вдома: як стосунки з батьками впливають на соціальне коло

Нове масштабне дослідження, результати якого були опубліковані в журналі JAMA Pediatrics, розкриває неочевидний зв’язок між підлітковим віком та зрілістю: якість стосунків із батьками безпосередньо впливає на те, наскільки успішним буде ваше соціальне життя через два десятиліття.

Вчені виявили, що високий рівень соціальної активності у дорослому віці зустрічається вдвічі частіше серед тих, хто мав найміцніші сімейні зв’язки в юності, порівняно з тими, чиї стосунки з рідними були слабкими.

Спочатку дружба в сім’ї, потім — з іншими: у чому секрет соціальної людини

Дослідження охопило 7 018 учасників, за якими спостерігали понад 20 років — від середньої школи до досягнення ними 30-ти та 40-річного віку. Вчені оцінювали шість ключових показників соціального благополуччя, серед яких — наявність щонайменше трьох близьких друзів та регулярне спілкування (не рідше одного разу на тиждень).

Статистичні дані демонструють чітку висхідну тенденцію залежно від якості сімейного виховання:

Серед підлітків із найслабшими сімейними зв’язками лише 16,1% стали соціально активними дорослими.

У другій групі цей показник зріс до 22%.

У третій — до 28,6%.

Серед підлітків із найміцнішими родинними стосунками високий рівень соціальних зв’язків у дорослому віці зафіксовано у 39,5%.

Це доводить, що сімейне тепло є фундаментальним фактором, який переважає багато зовнішніх обставин.

У 2023 році було офіційно оголошено про “епідемію самотності”, яка негативно впливає на здоров’я серця та загальну тривалість життя. Доктор Роберт С. Уїтакер, провідний автор дослідження, зазначає, що зазвичай наука фокусується на мінімізації ризиків, але цей проект допомагає зрозуміти, чому люди “процвітають”.

Батьки, які створюють атмосферу, де підліток почувається почутим, захищеним і цінним, фактично моделюють здорові навички спілкування. Згодом діти копіюють ці моделі, будуючи власні мережі дружби та професійних контактів.

Вважливо, щоб кожна дитина відчувала, що її розуміють і поважають — це і є найкраща інвестиція у її психічне здоров’я та соціальний капітал через двадцять років.

