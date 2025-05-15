З Днем сім’ї: щирі вітання для тих, кому бажаєш найкращого

Як віддячити рідним за те, що вони є у твоєму житті, що дарують турботу і тепло; за той маленький всесвіт, в якому затишно навіть посеред життєвих бур. Привітай рідних з сьогоднішнім святом — Міжнародним днем сім’ї, розкажи їм, як ти їх любиш та цінуєш, адже свято — гарний привід для теплих та щирих слів подяки. Коротенькі привітання з Днем сім’ї у прозі та віршах — читай у нашому матеріалі.

15 травня — День сім’ї: привітання

В Україні святкують День сім’ї віднедавна: лише минулого року йому віддали саме цю дату — 15 травня. У світі ж відзначати Міжнародний день сім’ї запропонували в Організації Об’єднаних Націй ще 1993 року. Тепер ми долучаємося до європейської традиції вшанування найрідніших.

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Вітаю із Міжнародним днем ​​сім’ї! Нехай у тебе вдома буде тепло та затишно, а душа буде спокійна за рідних та близьких! Бажаю, щоб справдилися добрі очікування! Нехай твоя сім’я стане неприступною фортецею для будь-яких негараздів! Щастя вам усім!

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Вітаю з Міжнародним днем ​​сім’ї та щиро бажаю щасливого, довгого сімейного життя. Нехай не буде у твоїй родині сумних часів та взаємних образ, непорозуміння та розчарувань. Бажаю багато радісних моментів та удач, веселих свят та щасливих посмішок.

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У День сім’ї бажаю тобі повного порозуміння із рідними. Читайте думки одне одного навіть без слів; з першої секунди, з першого погляду. Любіть, бережіть, цінуйте, шануйте одне одного! Зі святом!

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Вітаю з Міжнародним днем ​​сім’ї та від душі бажаю жити дружно, добре та щасливо, щодня оберігаючи своє сімейне вогнище та наповнюючи серця близьких радістю, любов’ю, натхненням. Довгих років, міцного здоров’я та всього доброго твоїй родині.

Привітання з Днем сім’ї для друзів

Сім’я — найбільше багатство, опора, тил, підтримка, розуміння. У Міжнародний день сім’ї згадай про своїх рідних та близьких, які не поряд, подзвони, напиши, привітай теплим словом і знову порадій, що вони в тебе є. Ти можеш зробити це у вигляді смс з текстом привітання з Днем сім’ї:

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День сім’ї — особливе свято! Бажаю, щоб твій дім був повною чашею, щоб у ньому панували довіра, підтримка та кохання! Нехай гармонія буде у всьому! А вдома оселяться мир та затишок. Терпіння, щастя та сил боротися з будь-якими труднощами!

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Вітаю тебе з Міжнародним днем ​​сім’ї та бажаю, щоб у житті не було нічого дорожчого за твою родину, щоб твої рідні завжди були радістю твоєї душі та гордістю серця, щоб після виснажливого робочого дня на тебе вдома чекав затишний світ сімейної радості та щастя.

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З Днем ​​родини! Нехай твої терпіння, мудрість та вміння чути іншого допоможуть зберегти в цьому світі найголовніше — твою сім’ю, близьких та рідних людей, а дітей нехай зробить щасливими. Адже це найголовніше у житті!

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Немає нічого важливішого за сім’ю, любов й розуміння! Нехай у твоєму домі завжди панують мир, добро, теплота та щастя. Нехай кожне сімейне свято наповнить серце яскравими почуттями та емоціями, а сім’я завжди буде головною підтримкою та опорою! З Міжнародним днем ​​сім’ї тебе!

Привітання з днем ​​сім’ї у віршах

Наші милі й любі, найкращі у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.

Щоб сонце і зорі плекали тепло,

І завжди у тілі здоров’я було.

Щоб смутку не знали, ми просимо долі,

Добра вам і радості, рідні, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба —

Сімейного затишку й мирного неба.

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Сім’я — це щастя, любов і удача,

Сім’я — це влітку поїздки на дачу.

Сім’я — це свято, сімейні дати,

Подарунки, покупки, приємні витрати.

Народження діток, перший крок, перший лепет,

Віра в найкраще, хвилювання і трепет.

Сім’я — дружна праця і вічні турботи,

Сім’я — це багато вдома роботи.

Сім’я — це складно.

Сім’я — це важливо.

Сім’я — це коли

Все на світі можливо.

***

З міжнародним днем сім’ї

Привітаймо всіх людей Землі,

Бажаємо всім сім’ям

Удачі, щастя і процвітання,

Нехай любов згуртує родини,

Нехай щирим буде ваше кохання!

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Сподіваємось, наші маленькі привітання з Днем сім’ї допоможуть тобі висловити свої почуття та ще раз оцінити, наскільки важливими є родинна та взаємна любов.

Раніше ми розповідали тобі як привітати рідних та друзів з днем народження.

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