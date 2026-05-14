Евровидение-2026: кто в финале конкурса — результаты второго полуфинала

И вот после драматичного объявления результатов стали известны десять стран, которые проходят в большой финал Евровидения-2026.
Финал Евровидения-2026: кто прошёл
Страны объявляли в произвольном порядке. Поэтому по результатам голосования в финал прошли:
- Болгария — DARA — Bangaranga
- Украина — LELÉKA — Ridnym
- Норвегия — JONAS LOVV — YA YA YA
- Австралия — Delta Goodrem — Eclipse
- Румыния — Alexandra Căpitănescu — Choke Me
- Кипр — Antigoni — JALLA
- Дания — Søren Torpegaard Lund — Før Vi Går Hjem
- Чехия — Daniel Zizka — CROSSROADS
- Албания — Alis — Nân
- Мальта — AIDAN — Bella
Наша LELÉKA — в финале! Певица исполнила Ridnym так проникновенно и эмоционально, что фанаты Евровидения отдали ей свои голоса!
Её этнические мотивы и чрезвычайно сильная постановка создали один из самых атмосферных номеров вечера.
Путёвку в большой финал не получили:
- Азербайджан — JIVA — Just Go
- Люксембург — Eva Marija — Mother Nature
- Армения — SIMÓN — Paloma Rumba
- Швейцария — Veronica Fusaro — Alice
- Латвия — Atvara — Ēnā
Как определялись финалисты Евровидения-2026
Во втором полуфинале Евровидения-2026 за путёвки в большой финал боролись 15 стран.
По правилам конкурса, только десять участников с самыми высокими результатами по итогам голосования национальных жюри и телезрителей получили право продолжить борьбу за победу на Евровидении-2026.
В этом полуфинале голосовали страны-участницы второго шоу, а также Франция, Великобритания и зрители из категории: Остальной мир.
Именно голоса сотен тысяч фанатов по всей Европе определили имена финалистов.
Финал Евровидения-2026 — дата и время шоу
70-й, юбилейный конкурс Евровидение 2026 завершится финальным шоу, которое состоится 16 мая в 22:00 по киевскому времени в Вене, Австрия.
В программе — выступления 25 исполнителей: по десять полуфиналистов из первого и второго этапов конкурса, представитель страны-хозяйки и участники от стран-основательниц Евровидения, которые всегда выходят в финал автоматически.
Это Великобритания, Италия, Франция, Германия и в этом году — Австрия.
Фото: скриншот з трансляции второго полуфинала Евровидения 2026 на YouTube.
