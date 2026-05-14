Евровидение-2026: кто в финале конкурса — результаты второго полуфинала

И вот после драматичного объявления результатов стали известны десять стран, которые проходят в большой финал Евровидения-2026.

Финал Евровидения-2026: кто прошёл

Страны объявляли в произвольном порядке. Поэтому по результатам голосования в финал прошли:

Болгария — DARA — Bangaranga

Украина — LELÉKA — Ridnym

Норвегия — JONAS LOVV — YA YA YA

Австралия — Delta Goodrem — Eclipse

Румыния — Alexandra Căpitănescu — Choke Me

Кипр — Antigoni — JALLA

Дания — Søren Torpegaard Lund — Før Vi Går Hjem

Чехия — Daniel Zizka — CROSSROADS

Албания — Alis — Nân

Мальта — AIDAN — Bella

Наша LELÉKA — в финале! Певица исполнила Ridnym так проникновенно и эмоционально, что фанаты Евровидения отдали ей свои голоса!

Её этнические мотивы и чрезвычайно сильная постановка создали один из самых атмосферных номеров вечера.

Путёвку в большой финал не получили:

Азербайджан — JIVA — Just Go

Люксембург — Eva Marija — Mother Nature

Армения — SIMÓN — Paloma Rumba

Швейцария — Veronica Fusaro — Alice

Латвия — Atvara — Ēnā

Читать по теме Когда финал Евровидения-2026 и где его можно будет смотреть Где смотреть финал песенного конкурса?

Как определялись финалисты Евровидения-2026

Во втором полуфинале Евровидения-2026 за путёвки в большой финал боролись 15 стран.

По правилам конкурса, только десять участников с самыми высокими результатами по итогам голосования национальных жюри и телезрителей получили право продолжить борьбу за победу на Евровидении-2026.

В этом полуфинале голосовали страны-участницы второго шоу, а также Франция, Великобритания и зрители из категории: Остальной мир.

Именно голоса сотен тысяч фанатов по всей Европе определили имена финалистов.

Финал Евровидения-2026 — дата и время шоу

70-й, юбилейный конкурс Евровидение 2026 завершится финальным шоу, которое состоится 16 мая в 22:00 по киевскому времени в Вене, Австрия.

В программе — выступления 25 исполнителей: по десять полуфиналистов из первого и второго этапов конкурса, представитель страны-хозяйки и участники от стран-основательниц Евровидения, которые всегда выходят в финал автоматически.

Это Великобритания, Италия, Франция, Германия и в этом году — Австрия.

Фото: скриншот з трансляции второго полуфинала Евровидения 2026 на YouTube.

Читай также, когда и сколько раз Украина побеждала на Евровидении.