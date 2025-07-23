Твой идеальный уик-энд: карта лучших озер и карьеров Украины

Украина — уникальна. В ее лесах, степях и каньонах спрятано множество туристических локаций, о которых многие из нас даже не догадываются. Мы привыкли искать чудеса за границей, листая фотографии чужих морей и гор.

А что, если самое удивительное путешествие ждет совсем рядом — за поворотом знакомой трассы, в конце сельской тропинки, о которой знают только местные?

Этот путеводитель — не просто список мест. Это твоя личная карта сокровищ, проверенная нами.

Это приглашение свернуть с накатанной дороги, проигнорировать указатели на разрекламированные курорты и найти что-то по-настоящему свое: бирюзовую воду в гранитной чаше, озеро в форме кита или величественную мельницу, одиноко стоящую на берегу реки.

Время становиться первооткрывателем в собственной стране. Готов? Тогда поехали!

Космический побег на Житомирщину

Представь, что на этих выходных ты можешь улететь на другую планету. Без ракет и скафандров. Тебе просто нужно доехать до Житомирщины и найти дорогу, ведущую сквозь густой сосновый лес.

И когда ты подумаешь, что заблудился, перед тобой откроется пейзаж, от которого перехватывает дыхание. Добро пожаловать в Дружбовский карьер — твой личный кусочек космоса.

Где плавать

Готовься к визуальному шоку. Вода здесь нереального, насыщенного бирюзового цвета. Она настолько яркая, что сперва даже не верится, что это не фотошоп. А вокруг — белоснежные, почти ослепительные берега из каолина.

Заходить в воду — отдельное удовольствие. Она прохладная, бодрящая и невероятно прозрачная. Ощущение, будто ты плаваешь в гигантской чаше с тоником. Здесь нет ила или водорослей — только ты, чистая вода и бескрайнее небо над головой.

Это идеальное место, чтобы освежить не только тело, но и мысли. А если хочется большего спокойствия, ищи менее известный Дибровский (Озерянский) карьер — там меньше людей и больше шансов на полное единение с природой.

Где гулять

Вокруг карьера — целый мир для исследования. Можешь устроить себе прогулку по кратерам, поднимаясь на холмы, с которых открывается просто фантастическая панорама.

Или же пойти в сосновый лес, окружающий карьер плотной стеной. Там пахнет хвоей, землей и свободой. Это прекрасное место для неспешной прогулки, пикника в тени деревьев или просто для того, чтобы посидеть в тишине, слушая пение птиц.

Как доехать

Добраться до этого кусочка космоса удобнее всего на авто. Поезжай из Киева по Житомирской трассе (E40), а дальше бери курс на север, в сторону Коростеня. Главный ориентир — посёлок Дружба. Навигатор станет твоим лучшим другом, потому что придётся немного попетлять по местным дорогам, но поверь, вид того стоит.

Дибровский карьер

Когда слава о бирюзовых водах Дружбовского карьера разлетелась по всей стране, многие подумали, что главное сокровище Полесья найдено. Но настоящие искатели приключений знают: самое интересное всегда прячется чуть дальше от толпы. Всего в шести километра от разрекламированного чуда притаился его дикий и таинственный брат — Дибровский карьер.

Это место — не для случайных туристов, которые едут за красивым селфи. Это локация для тех, кто готов к исследованию. Главное отличие Дибровского карьера скрывается под водой. Это не просто водоём — это настоящий подводный музей, одно из любимых мест для погружения украинских дайверов.

Кристально чистая вода открывает взору удивительный мир: затопленные деревья, тянущие свои ветви к поверхности, обветренные острые глыбы и целые стаи рыб. Но самое интересное — это артефакты индустриальной эпохи, застывшие на глубине.

Представьте: на глубине 12 метров вас ждет затопленная сторожевая будка, а если опуститься до 30 метров — можно увидеть заброшенные буровые машины и трансформаторную станцию. Каждое погружение здесь — это как экспедиция в затонувший мир.

Где гулять

Даже если вы не дайвер, это место вас очарует. Острые скалы, окружающие карьер, создают невероятный, немного суровый пейзаж.

Здесь намного меньше людей, чем в Дружбовськом, поэтому можно найти укромное местечко для палатки и провести выходные в тишине, которую нарушает лишь пение птиц.

Как добраться

Есть два пути, но, поверь, тебе нужен только один. Лучший и самый короткий маршрут (около 17 км) лежит через село Радовель. Второй вариант — через Белокоровичи (37 км), но будь готов, что там дороги практически нет, только сплошные ямы. Так что выбирай путь через Радовель и наслаждайся путешествием к одному из самых интересных секретных мест Житомирськой области.

Озеро-Кит

Но если космические пейзажи тебя уже не удивляют, Житомирськая область прячет еще один, совсем другой секрет. Недалеко от Житомира, в лесу за селом Левков, притаилось Озеро-Кит, или, как его называют местные, Скифское озеро. Это место, где природа и история сплелись воедино.

С высоты птичьего полета озеро действительно имеет форму гигантского кита, застывшего среди деревьев. Его главное украшение — деревянный мостик, ведущий к крошечному островку посередине.

Это невероятно романтичное место, куда приезжают влюбленные пары, чтобы побыть наедине и загадать желание.

Глубина озера достигает 3-4 метров, так что можно не только порыбачить, но и искупаться, наслаждаясь тишиной и красивым видом.

Где гулять и что увидеть

Сама дорога к озеру — это уже небольшое приключение. Как рассказывает староста села Левков Александр Подорожный, путь пролегает через живописную реку Тетерев, где можно встретить бобров.

Далее лесная тропа ведет тебя к самому водоему. Вокруг озера лесники обустроили зоны для отдыха, а для тех, кто хочет остаться на ночь, есть даже маленький домик.

Свое название Скифское озеро получило не просто так — археологи находили здесь орудия труда скифских народов, так что ты будешь гулять по поистине исторической местности.

Как доехать

Самый интересный путь — общественным транспортом. Садись на автобус Житомир-Дымарка и едь до конечной остановки в селе Левков. А оттуда — 2 километра пешей прогулки через реку и лес, которая сама по себе является частью отдыха.

Если ты на авто, главный ориентир — село Левков, а дальше можно спросить дорогу у местных или воспользоваться навигатором.

Винницкие Мальдивы

Кто сказал, что за экзотикой нужно лететь на край света? Иногда достаточно просто поехать в Винницкую область. Здесь есть места, красота которых не уступает известным курортам. И главные из них — это затопленные карьеры, каждый со своим уникальным характером.

Если твоя мечта — прозрачная вода изумрудного оттенка, тебе точно в Черепашинский карьер.

Это место не зря называют Винницкими Мальдивами. Вода здесь настолько чистая, что видно дно на несколько метров вглубь. Плавать здесь — невероятное удовольствие. А для полноты картины посреди озера виднеется затопленный экскаватор — местный артефакт и звезда инстаграма.

Если же тебе больше по душе лазурные берега и белоснежный песок, то твой выбор — Каолиновый карьер в Глуховцах. Здесь ощущение, будто ты попал на средиземноморский пляж. Идеальное место для релакса и красивых фото.

Где гулять

Оба карьера окружены лесистыми берегами, где так приятно спрятаться от летней жары. Вокруг Черепашинского карьера есть много уютных полян для пикника. Можно прогуляться вдоль береговой линии, находя всё новые и новые места для уединения.

Твое водное приключение: сплав по Южному Бугу

Есть отдых, который невозможно описать словами, его нужно почувствовать. Сплав по Южному Бугу — именно из этой категории.

Забудь обо всем и представь: ты, байдарка, весло и река, несущая тебя сквозь невероятные пейзажи. Участок между селами Стрельчинцы и Воробиевка в Винницкой области — идеальный старт для знакомства с рекой.

Где плавать и грести

Здесь ты не просто плаваешь, ты живешь рекой. Весло послушно погружается в воду, катамаран или байдарка легко скользит по водной глади, а ты становишься частью этого потока. Река здесь спокойная, но с характером.

Тихие заводи, где вода похожа на зеркало, сменяются игривыми перекатами, добавляющими драйва. Можно причалить к берегу на диком пляже и искупаться в чистой речной воде, чувствуя ее энергию. Это намного больше, чем просто плавание — это диалог с природой.

Где гулять и что почувствовать

Твой маршрут — это не только вода. Каждая остановка на ночлег — это возможность исследовать берег. Прогулка по высоким гранитным склонам, покрытым лесом, открывает панорамы, от которых захватывает дух.

Вечером — разговоры у костра под звездным небом, которого никогда не увидишь в городе. Это время для себя, для друзей и для тех эмоций, которые остаются на всю жизнь.

Как доехать

Чтобы попасть на старт сплава, ориентируйся на город Немиров. Из Киева сюда удобно доехать на авто по Одесской трассе или на автобусе. Уже из Немирова до сел Стрельчинцы или Воробиевка, откуда обычно начинаются маршруты, проще всего добраться на такси или договариваться о трансфере с организаторами сплава, что является самым популярным вариантом.

Жизнь и упадок мельницы Потоцких в Сокольце

Для тех, кто часами преодолевал пороги Южного Буга на катамаранах, такой линией является село Соколец. И дело не в географической точке. Дело в гиганте, который ждет на берегу — величественной, из красного кирпича, мельнице графов Потоцких. Ее мощный силуэт, отражаясь в спокойной воде, является одновременно и наградой за пройденный путь, и немым укором времени, которое неумолимо уходит.

Когда сходишь на берег, тебя охватывает удивление. Это не просто мельница, а целый промышленный комплекс конца XIX века: главное трехэтажное здание, крупорушка, длинный складской корпус и малая ГЭС, которая когда-то укрощала течение.

Ее архитектура поражает мощью и размахом даже сегодня. Можно часами гулять по территории, представляя, как когда-то здесь гудели механизмы, пахло свежей мукой, а жизнь кипела. Это популярное место, и гомон туристов, завершающих свой сплав, на миг возвращает сюда жизнь.

Прогулка сквозь время

Но вместе с восторгом приходит и щемящая грусть. Состояние комплекса все хуже. Один из путешественников, который недавно в очередной раз обновил свою коллекцию фотографий этого места, с грустью отмечает, что еще четыре года назад в крупорушке можно было увидеть остатки старинного оборудования, металлическое сердце производства. Сегодня там — лишь гулкая пустота.

И эта пустота ощущается во всем. Выбитые окна, обвалившиеся перекрытия, тишина там, где когда-то гудела работа. Каждый шаг по этим пустым залам — это диалог с прошлым. Это возможность прикоснуться к кирпичам, которые клали руки мастеров, и почувствовать горечь от того, что мы можем стать последним поколением, которое видит это величие не только на фотографиях.

Как добраться до мельницы Потоцких из Киева

Несмотря на её запущенное состояние, мельница Потоцких остаётся мощным магнитом для путешественников. Добраться сюда из Киева можно несколькими способами.

Из Киева выезжайте на Одесскую трассу (E95/М05). Лучше всего ехать по ней примерно до Жашкова, а затем свернуть на дорогу Р33 в направлении Винницы, проезжая через Липовец. Или же ехать до Немирова, а оттуда уже в Соколец. Маршрут через Немиров может быть немного длиннее, но дороги там обычно лучше.

GPS-координаты: 48.975556, 28.910278. Обязательно вбейте в навигаторе именно село Соколец Немировского района Винницкой области.

Время и расстояние: Дорога займёт примерно 3.5-4.5 часа (около 270-290 км), в зависимости от выбранного пути и состояния дорог. Будьте готовы, что последние километры до села могут быть не лучшего качества. Из Киева регулярно ходят автобусы в Немиров. Это самая простая часть пути.

Прямые автобусы в Соколец ходят редко, и их расписание нужно узнавать на местной автостанции в Немирове. Более надёжный вариант — взять такси из Немирова в Соколец (около 15-20 км). Это будет дороже, но вы точно не будете зависеть от расписания.

Твое личное море: величие горы Пывыха в Полтавськой области

Хочешь почувствовать себя на берегу моря, не выезжая из центральной Украины? Тогда твое направление — Полтавськая область, к горе Пывыха. Это не просто гора, а самая высокая точка Левобережной Украины, стоящая на берегу бескрайнего Кременчугского водохранилища.

Где плавать

Плавать у подножия Пывыхи — это особый опыт. Ты заходишь в воду, а перед тобой — водное пространство, уходящее за горизонт.

Здесь есть и обустроенные пляжи, и дикие бухты, где можно уединиться.

Вода летом хорошо прогревается, а песчаное дно делает купание комфортным. Лежать на воде, глядя на высокие глиняные кручи над тобой — ощущение, которое трудно передать словами.

Где гулять

Пывыха — это рай для любителей прогулок. Ее склоны, постоянно подмываемые водой, образуют причудливые обрывы и овраги. Прогулка по вершине горы — это обязательный пункт программы. Оттуда открывается завораживающая панорама: бескрайняя вода, зеленый остров вдалеке и ветер, гуляющий в лицо.

Это идеальное место, чтобы встречать восход или закат, устроить пикник с невероятным видом или просто долго-долго идти, наслаждаясь каждым шагом.

Львовськая область

Львовщина предлагает тебе выбор. Ты можешь сбежать от цивилизации к дикому озеру, окружённому лесом, или же отдохнуть с комфортом на обустроенном пляже. Какой бы вариант ты ни выбрал, вода и природа Галичины тебя не разочаруют.

Где плавать

Если твоя цель — максимальное единение с природой, отправляйся в Ясеновский карьер. Его называют Львовскими Мальдивами за бирюзовую воду и песчаные берега в обрамлении соснового леса.

Это место для спокойного плавания, размышлений и тишины. Если же ты путешествуешь с семьей или просто ценишь комфорт, твой выбор — Голубое озеро, также известное как озеро Молодость. Здесь есть все для идеального уик-энда: чистые пляжи, развитая инфраструктура, беседки, кафе.

Вода здесь чистая и приятная, а атмосфера — расслабленная и беззаботная.

Где гулять

Вокруг Ясеновского карьера раскинулся чудесный сосновый лес, идеальный для неспешных прогулок. Можно собирать ягоды, дышать хвойным воздухом или найти уютную поляну для пикника.

Территория у озера Молодость также ухожена и прекрасно подходит для прогулок. Можно обойти озеро по периметру, наслаждаясь видами, или просто отдохнуть в тени деревьев, наблюдая за беззаботным летним днём.

Как доехать

Локация расположена недалеко от Львова, поэтому проще всего добираться оттуда. До Ясеновского карьера удобно ехать на авто в сторону Золочева.

Серебряное озеро

А напоследок — место, окутанное легендами. Что, если бы я сказала тебе, что в Кировоградской области существует озеро, о целебной силе которого ходят слухи?

Место, где, как говорят, вода заживляет раны, лечит кожу и снимает боль в суставах. Это Серебряное озеро у Александрии — не просто водоем, а загадка с удивительной историей и почти мистической атмосферой.

Где плавать

С высоты озеро кажется голубым, но подойдя ближе, ты увидишь удивительный перламутровый или зеленоватый оттенок. Говорят, плавать здесь значительно легче, чем в обычной пресной воде.

Возможно, из-за насыщенности минералами, которые достались озеру от гранитного карьера, на месте которого оно и образовалось. Но будь осторожен: дно покрыто глиной и камнями, среди которых встречаются острые обломки гранита, так что смотри под ноги.

Для ценителей экстрима Серебряное — настоящее сокровище. Вокруг озера есть несколько скал, а высота самой высокой достигает 20 метров. Прыжки отсюда в чистую, прохладную воду — развлечение, которое захватывает дух и заставляет сердце биться чаще.

Где гулять

Прогулка вокруг озера — это путешествие во времени. Представь себе 1936 год. Здесь на полную силу работает гранитный карьер. И вот, во время очередных взрывных работ, из-под земли начинает бить мощный поток воды.

По легенде, карьер полностью затопило всего за 30 минут, похоронив на дне всю технику. Попытки откачать воду были тщетны — казалось, какая-то невидимая сила держала её на месте.

Местные рассказывают и о временах Второй мировой. Поговаривают, что немцы, узнав о целебных свойствах воды, обустроили здесь военный госпиталь для реабилитации раненых бойцов. Другая легенда, еще более невероятная, утверждает, что они даже вывозили отсюда воду целыми цистернами в Германию. Правда это или нет, но вера местных жителей в силу Серебряного озера непоколебима.

Что взять с собой

Это прекрасное место для пляжного отдыха, но с нюансами. Деревьев вдоль берега почти нет, поэтому обязательно бери с собой зонт или тент для защиты от солнечных лучей. Хочешь устроить пикник с шашлыком? Не проблема, но дрова или уголь тоже придётся привезти с собой.

Что касается еды и ночлега — все необходимое ты найдешь в городе Александрия, который находится неподалёку. Здесь есть множество кафе и ресторанов на любой вкус, а также отели, такие как Premier Compass Hotel Oleksandriya или Маяк. Только не забудь забронировать номер заранее, особенно если едешь на выходные.

Как добраться?

Путешествие к Серебряному озеру требует немного планирования.

На автомобиле: это самый удобный способ. Главный ориентир — город Александрия. Если едешь из Кропивницкого, после Александрии держи курс на Приютовку и Протопоповку. Из Днепра путь займет 3-4 часа (около 200 км). Чтобы не заблудиться на местных дорогах, лучше довериться навигатору, вбив GPS-координаты: 48.7385°, 33.0029.

Общественным транспортом: это тоже возможно. Из крупных городов (Киев, Днепр, Кропивницкий) регулярно ходят автобусы в Александрию. А уже оттуда можно взять такси до озера.

Еще один вариант — доехать на электричке до железнодорожной станции Корыстовка, от которой до озера всего несколько минут пешей ходьбы.

Главное фото: Юлия Хоменко

Недавно мы открыли для тебя неземные пейзажи прямо в сердце Полесья. Затопленные карьеры с бирюзовой водой и таинственные лесные озера — идеальные места, чтобы сбежать от городской суеты.

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