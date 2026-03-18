Нові контракти ЗСУ: коли стартують і який розмір виплат у 2026 році

В Україні розробляють оновлену модель служби за контрактом у Збройних силах, яка передбачатиме визначені строки служби, достойну зарплату та відстрочку від мобілізації після закінчення контракту.

Коли будуть діяти нові контракти ЗСУ та скільки платитимуть за підписання контракту ЗСУ у 2026 році

Нові контракти ЗСУ 2026: коли будуть діяти

Планується, що нові контракти ЗСУ будуть введені в першому кварталі 2026 року, але Міністерство оборони поки не повідомило про конкретні дати їхнього старту.

Міністерство оборони має завершити юридичне оформлення, а також розробити механізми виплат і підготовки персоналу.

Щодо умов, які пропонують нові контракти, то вони оприлюднені, і міністр оборони Денис Шмигаль ще під час брифінгу 7 листопада 2025 року перерахував їхні основні положення.

Скільки платять за підписання контракту ЗСУ у 2026 році

Термін служби за новими контрактами становитиме від 1 до 5 років. Контракти на 2–5 років даватимуть право на відстрочку від мобілізації на строк до 12 місяців після завершення служби, тоді як для однорічних контрактів така перевага не передбачена.

Місячне грошове забезпечення коливатиметься від 50 до 60 тисяч гривень, не враховуючи бойові доплати, надбавки чи одноразовий бонус за підписання контракту. Рівень базових виплат встановлено на основі опитувань серед військовослужбовців.

Додаткові бонуси будуть залежати від тривалості служби — чим довший контракт, тим більша винагорода. Контрактники матимуть змогу самостійно обирати бригаду та посаду.

Пріоритет у підписанні нових контрактів спершу надаватиметься чинним військовослужбовцям, які вже проходять службу.

За словами міністра, контрактна система дасть змогу гнучкіше формувати бойові підрозділи та підтримувати високий рівень мотивації серед захисників.

Читай також: контракт ЗСУ для хлопців 18-24 років — деталі нової можливості для молоді.

