Новые контракты ВСУ: когда стартуют и какой размер выплат в 2026 году

В Украине разрабатывают обновлённую модель службы по контракту в Вооружённых силах, которая предусматривает определённые сроки службы, достойную зарплату и отсрочку от мобилизации после окончания контракта.

Когда будут действовать новые контракты ВСУ и сколько будут платить за подписание контракта ВСУ в 2026 году

Новые контракты ВСУ 2026: когда начнут действовать

Планируется, что новые контракты ВСУ будут введены в первом квартале 2026 года, но Министерство обороны пока не сообщило о конкретных датах их старта.

Министерство обороны должно завершить юридическое оформление, а также разработать механизмы выплат и подготовки персонала.

Что касается условий, которые предлагают новые контракты, то они опубликованы, и министр обороны Денис Шмыгаль ещё во время брифинга 7 ноября 2025 года перечислил их основные положения.

Сколько будут платить за подписание контракта ВСУ в 2026 году

Срок службы по новым контрактам составит от 1 до 5 лет. Контракты на 2–5 лет будут давать право на отсрочку от мобилизации сроком до 12 месяцев после окончания службы, тогда как для однолетних контрактов такая привилегия не предусмотрена.

Ежемесячное денежное обеспечение будет колебаться от 50 до 60 тысяч гривен, не включая боевые надбавки, доплаты или единовременный бонус за подписание контракта. Уровень базовых выплат установлен на основе опросов среди военнослужащих.

Дополнительные бонусы будут зависеть от продолжительности службы — чем длиннее контракт, тем выше вознаграждение. Контрактники смогут самостоятельно выбирать бригаду и должность.

Приоритет в подписании новых контрактов сначала будет предоставляться действующим военнослужащим, которые уже проходят службу.

По словам министра, контрактная система позволит гибче формировать боевые подразделения и поддерживать высокий уровень мотивации среди защитников.

