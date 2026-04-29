Когда выйдет 2 сезон Кохання і полум’я: что известно о премьере и кто из актёров вернётся в сериал

Сериал Кохання і полум’я продлён на второй сезон, и это, без сомнения, порадует фанатов истории. Первый сезон имел высокие рейтинги и стал одним из самых заметных проектов СТБ.

Из-за этого канал и решил продолжить историю. Так стартовала ли работа над новым сезоном и что известно об актёрах, которые будут сниматься в новой части Кохання і полум’я?

Кохання і полум’я 2 сезон: дата выхода

Продолжению сериала быть, и съемки. очевидно, уже начались. В центре истории 2 сезона остаются те же герои — спасатели и люди, которые работают рядом с ними.

Фанаты не будут разочарованы: к своим ролям возвращаются главные актёры первого сезона, в частности Тарас Цымбалюк и Екатерина Кузнецова.

Именно их персонажи остаются сердцем истории, в которой постоянно переплетаются работа и личные чувства.

Вместе с ними в историю войдёт и знакомый зрителям состав из первого сезона. Среди них — Григорий Бакланов и Ольга Атанасова, которые снова появятся в новых сериях и продолжат свои сюжетные линии.

Второй сезон Кохання і полум’я пока не имеет точной даты премьеры, но ориентировочно он выйдет осенью 2026 года.

Как и прежде, сериал будет о очень простой, но сильной вещи: когда люди каждый день сталкиваются с опасностью, пожарами и спасательными операциями, им всё равно хочется жить полной жизнью — любить, ссориться, принимать сложные решения.

Поэтому и во 2 сезоне Кохання і полум’я ожидается сочетание эмоциональной драмы и экшена из реальных спасательных ситуаций.

Кстати, одна из причин, почему сериал выглядит живым — это то, что съёмки проходят с привлечением ГСЧС и на реальных локациях. Актёры даже проходили подготовку, чтобы более-менее чувствовать себя как настоящие спасатели, а не просто играть роли.

По жанру сериал Кохання і полум’я — остросюжетная мелодрама: много эмоций, любовных историй, но всё это на фоне опасной работы, где каждая смена может изменить жизнь героев.

Первый сезон хорошо показал себя по рейтингам, стабильно собирал большую аудиторию, и именно поэтому историю решили не закрывать.

