Сериал Кохання та полум’я покорил сердца зрителей СТБ, став одой украинским спасателям. Чтобы достоверно изобразить их работу, актеры прошли “школу выживания” ГСЧС, а съемочная группа тесно сотрудничала с профессионалами.

Реализм на экране: обучение от ГСЧС

Для достоверного воссоздания будней ГСЧС съемочная группа сериала тесно сотрудничала с действующими специалистами.

Представители Службы по чрезвычайным ситуациям консультировали по всем аспектам: от правильных действий во время ликвидации последствий катастроф до мельчайших деталей спецодежды.

Руководитель пресс-службы ГСЧС Украины Светлана Водолага подчеркивает:

— Наши спасатели делились своим опытом, рассказывали о том, как поддерживают пострадавших в состоянии шока и паники.

Ведь наша задача — не только вытащить из беды, но и оказать первую психологическую помощь.

Этот ценный опыт лег в основу характеров главных героев сериала, которые даже в самых экстремальных ситуациях сохраняют человечность и сочувствие.

Как Кохання та полум’я покорил миллионы: закулисные подробности съемок сериала о героях ГСЧС / 3 Фотографии

Актеры Екатерина Кузнецова, Григорий Бакланов и Оля Атанасова накануне съемок посетили одну из пожарных частей Киева.

Они прошли полосу препятствий, пообщались со спасателями, чтобы лучше понять специфику их профессии и глубже почувствовать своих персонажей.

Екатерина Кузнецова призналась, что для нее большая честь играть представительницу такой героической профессии, и поблагодарила канал за актуальную тему.

Она также была поражена знакомством со спасателями и их чувством юмора. Григорий Бакланов отметил, что полоса препятствий оказалась сложнее, чем он ожидал, и выразил радость, что сериал показывает важную работу спасателей, которую общество часто недооценивает.

Режиссер Виталий Кукса подчеркнул стремление к максимальной реалистичности и уважению к труду спасателей, а также важную роль консультаций со специалистами ГСЧС и тщательный выбор локаций.

Съемки среди руин

Особенно эмоциональной стала работа над шестой серией, где снимали сцену спасения семьи из-под руин дома в Бородянке.

Эта локация была выбрана неслучайно: творческая группа искала место, не требующее декораций, где сама атмосфера пронизана болью и тишиной, наступающей после трагедии.

Там не нужно было ничего придумывать. Эти стены сами рассказывали историю, — говорит режиссер.

Для меня было важно передать не только боль утрат, но и невероятную силу человечности, которую ежедневно демонстрируют наши спасатели, — добавляет сценарист сериала Светлана Усенко.

И хотя сюжет шестой серии является художественным сочетанием реальных трагедий, произошедших в Киеве и Днепре, такие сцены напоминают зрителям о том, что украинские спасатели ежедневно оказываются на грани жизни и смерти не на экране, а и в реальности.

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Курьезы на съемочной площадке

Не обошлось и без курьезов. Актер Максим Рягин, сыгравший спасателя Фила, вспоминал о забавном эпизоде со съемками сцены спасения собаки.

По его словам, для этой сцены художники создали удивительно реалистичное бутафорское животное, которому он по сюжету должен был делать искусственное дыхание “рот в нос” под пристальным взглядом всей съемочной группы.

Как Кохання та полум’я покорил миллионы: закулисные подробности съемок сериала о героях ГСЧС / 3 Фотографии

Актер заметил, что хотя эта ситуация на съемочной площадке вызвала смех, в реальной жизни подобные случаи совсем не комичны, ведь собаки являются незаменимыми помощниками спасателей в поиске людей под завалами и, так же как и люди, могут пострадать и нуждаться в экстренной помощи.

Он подчеркнул, что эта сцена должна была напомнить зрителям о том, что для спасателей ценна каждая жизнь — и человеческая, и животная.

Екатерина Кузнецова с улыбкой рассказывает об актере Романе Ясиновском, который приносил на съемочную площадку собственный гамак и отдыхал в нем между дублями, одновременно изучая тексты для своих театральных постановок.

Экстремальные съемки: автомобиль над пропастью

Режиссер Виталий Кукса рассказывает, что съемки эпизода с автомобилем, зависшим над пропастью, стали одними из самых сложных и интересных.

В один съемочный день команда работала над несколькими ключевыми сценами: дракой главных героев, эпизодами на берегу и драматическим моментом с автомобилем.

Режиссер сериала подчеркивал, что безопасность команды была первоочередной задачей во время съемок сложной сцены с автомобилем над пропастью.

Как Кохання та полум’я покорил миллионы: закулисные подробности съемок сериала о героях ГСЧС / 3 Фотографии

По его словам, автомобиль осторожно спускали с помощью лебедки, а затем надежно фиксировали тросами.

Он также рассказал, что было отснято несколько вариантов того, как герои выбираются из машины.

Основные же кадры внутри автомобиля, как пояснил режиссер, снимали отдельно, на специальной наклонной платформе, расположенной на безопасном расстоянии от края, что позволило создать нужный эффект напряжения, одновременно гарантируя полную безопасность актерам.

Что касается отсутствия в кадре самого момента падения автомобиля, Виталий Кукса шутя поясняет:

Мне очень хотелось сбросить машину в воду! Но вытащить ее обратно было бы значительно сложнее и дороже.

Сериал, нашедший отклик в сердцах миллионов

Сериал Кохання та полум’я с первых серий завоевал расположение зрителей.

По результатам телепросмотров, эта остросюжетная мелодрама стала самым популярным сериалом весны среди всех премьер на украинском телевидении с начала 2025 года.

За перипетиями в жизни героев следили почти 5 миллионов зрителей по всей стране. В течение двух недель показа сериал удерживал лидерство среди всех телевизионных проектов страны.

Социальные сети буквально взрываются словами благодарности за правдивую и трогательную историю, а зрители активно просят телеканал СТБ о продолжении.

Творческая команда пока не комментирует возможность второго сезона, но и не исключает ее. Ищешь романтику в украинском кино?

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