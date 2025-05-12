Серіал Кохання та полум’я підкорив серця глядачів СТБ, ставши одою українським рятувальникам. Щоб достовірно зобразити їхню роботу, актори пройшли “школу виживання” ДСНС, а знімальна група тісно співпрацювала з професіоналами.

Реалізм на екрані: навчання від ДСНС

Задля достовірного відтворення буднів ДСНС, знімальна група серіалу тісно співпрацювала з діючими фахівцями.

Представники Служби надзвичайних ситуацій консультували з усіх аспектів: від правильних дій під час ліквідації наслідків катастроф до найдрібніших деталей спецодягу.

Керівниця прес-служби ДСНС України Світлана Водолага підкреслює:

— Наші рятувальники ділилися своїм досвідом, розповідали про те, як підтримують постраждалих у стані шоку та паніки. Адже наше завдання — не лише витягнути з біди, а й надати першу психологічну допомогу.

Цей цінний досвід ліг в основу характерів головних героїв серіалу, які навіть у найекстремальніших ситуаціях зберігають людяність та співчуття.

Як Кохання та полум’я підкорив мільйони: закулісні подробиці зйомок серіалу про героїв ДСНС / 3 Фотографії

Актори Катерина Кузнєцова, Григорій Бакланов та Оля Атанасова напередодні зйомок відвідали одну з пожежних частин Києва.

Вони пройшли смугу перешкод, поспілкувалися з рятувальниками, щоб краще зрозуміти специфіку їхньої професії та глибше відчути своїх персонажів.

Катерина Кузнєцова зізналася, що для неї велика честь грати представницю такої героїчної професії та подякувала каналу за актуальну тему. Вона також була вражена знайомством із рятувальниками та їхнім почуттям гумору.

Григорій Бакланов зазначив, що смуга перешкод виявилася складнішою, ніж він очікував, і висловив радість, що серіал показує важливу роботу рятувальників, яку суспільство часто недооцінює.

Режисер Віталій Кукса наголосив на прагненні до максимальної реалістичності та поваги до праці рятувальників, а також на важливій ролі консультацій з фахівцями ДСНС та ретельному виборі локацій.

Зйомки серед руїн

Особливо емоційною стала робота над шостою серією, де знімали сцену порятунку родини з-під руїн будинку в Бородянці.

Ця локація була обрана невипадково: творча група шукала місце, яке не потребує декорацій, де сама атмосфера пронизана болем та тишею, що настає після трагедії.

Там не потрібно було нічого вигадувати. Ці стіни самі розповідали історію, — каже режисер.

Для мене було важливо передати не лише біль втрат, а й неймовірну силу людяності, яку щодня демонструють наші рятувальники, — додає сценаристка серіалу Світлана Усенко.

І хоча сюжет шостої серії є художнім поєднанням реальних трагедій, що сталися в Києві та Дніпрі, такі сцени нагадують глядачам про те, що українські надзвичайники щодня опиняються на межі життя і смерті не на екрані, а в реальності.

Курйози на знімальному майданчику

Не обійшлося і без курйозів. Актор Максим Рягін, який зіграв рятувальника Філа, згадував про кумедний епізод зі зйомками сцени порятунку собаки.

За його словами, для цієї сцени художники створили напрочуд реалістичну бутафорську тварину, якій він за сюжетом мав робити штучне дихання “рот у ніс” під пильним поглядом усієї знімальної групи.

Як Кохання та полум’я підкорив мільйони: закулісні подробиці зйомок серіалу про героїв ДСНС / 3 Фотографії

Актор зауважив, що хоч ця ситуація на знімальному майданчику викликала сміх, у реальному житті подібні випадки зовсім не є комічними, адже собаки є незамінними помічниками рятувальників у пошуку людей під завалами й, так само як і люди, можуть постраждати та потребувати екстреної допомоги.

Він підкреслив, що ця сцена мала нагадати глядачам про те, що для рятувальників цінним є кожне життя — і людське, і тваринне.

Катерина Кузнєцова з усмішкою розповідає про актора Романа Ясіновського, який приносив на знімальний майданчик власний гамак і відпочивав у ньому між дублями, одночасно вивчаючи тексти для своїх театральних вистав.

Екстремальні зйомки: автомобіль над прірвою

Режисер Віталій Кукса розповідає, що зйомки епізоду з автомобілем, що завис над прірвою, стали одними з найскладніших та найцікавіших.

В один знімальний день команда працювала над кількома ключовими сценами: бійкою головних героїв, епізодами на березі та драматичним моментом з автомобілем.

Режисер серіалу наголошував, що безпека команди була першочерговим завданням під час знімання складної сцени з автомобілем над прірвою.

Як Кохання та полум’я підкорив мільйони: закулісні подробиці зйомок серіалу про героїв ДСНС / 3 Фотографії

За його словами, автомобіль обережно спускали за допомогою лебідки, а потім надійно фіксували тросами.

Він також розповів, що було відзнято кілька варіантів того, як герої вибираються з машини. Основні ж кадри всередині автомобіля, як пояснив режисер, знімали окремо, на спеціальній нахиленій платформі, розташованій на безпечній відстані від краю, що дозволило створити потрібний ефект напруги, водночас гарантуючи повну безпеку акторам.

Щодо відсутності в кадрі самого моменту падіння автомобіля, Віталій Кукса жартома пояснює:

Мені дуже хотілося скинути машину у воду! Але витягнути її назад було б значно складніше та дорожче.

Серіал, що знайшов відгук у серцях мільйонів

Серіал Кохання та полум’я з перших серій завоював прихильність глядачів.

За результатами телепереглядів, ця гостросюжетна мелодрама стала найпопулярнішим серіалом весни серед усіх прем’єр на українському телебаченні з початку 2025 року.

За перипетіями в житті героїв стежили майже 5 мільйонів глядачів по всій країні. Протягом двох тижнів показу серіал утримував лідерство серед усіх телевізійних проектів країни.

Соціальні мережі буквально вибухають словами подяки за правдиву та зворушливу історію, а глядачі активно просять телеканал СТБ про продовження.

Творча команда поки що не коментує можливість другого сезону, але й не виключає її.

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