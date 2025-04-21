Поганий вплив 2025 — дата виходу іспанського фільму про заборонене підліткове кохання

Жіночий погляд без токсичності та вульгарності — так говорить про свій новий фільм про підліткове кохання Поганий вплив його режисерка Хлоя Уоллес. Чи знайде іспанська історія відлуння у душах українських глядачів та чи відома дата прем’єри — шукаємо відповідь у матеріалі.

Поганий вплив 2025 — дата прем’єри

Поганий вплив — це іспанська романтична підліткова драма, знята режисеркою-дебютанткою Хлоєю Уоллес, яка працювала над фільмом разом із Діаною Муро.

Стрічка заснована на однойменному романі анонімного автора з Валенсії, книга якого була вперше опублікована на платформі Wattpad у 2017 році.

У 2021 році роман видало видавництво Penguin Random House, що популяризувало його і наштовхнуло на думку про екранізацію

На екрани іспанських кінотеатрів фільм вийшов 24 січня 2025 року. Дата його прем’єри в Україні поки не оголошувалася.

Найближчим часом фільм, ймовірно, буде доступний на потокових платформах або для цифрового прокату.

Рекомендуємо стежити за оновленнями на таких платформах, як Netflix, Amazon Prime Video та Movistar+, а також на Google Play і Apple TV.

Поганий вплив 2025 — сюжет стрічки

У фільмі Поганий вплив Різ Рассел (Елеа Рошера) насолоджується життям, яке здається ідеальним, поки низка дивних і тривожних подій не починає руйнувати її світ.

Анонімні погрози змушують її батька Брюса (Енріке Арсе), шукати захисника для доньки та ухвалити дивне рішення найняти молодого злочинця Ероса Дугласа (Альберто Ольмо).

Ерос, хоча і вселяє страх Різ, стає її новим охоронцем. Попри різницю їхніх світів, між підлітками виникає тяжіння, та незвичайна хімія, що визначає тепер їхні стосунки. Але чи є майбутнє у заборонених стосунків?

Критики відзначають оригінальну режисуру, жваві діалоги та сюжет, який хоча і не революціонізує жанр, але має свіжість і непередбачуваність сцен.

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