Сутінки 6: Захід вічності — сюжет та дата виходу в Україні

Одна з найвідоміших у світі історій про кохання звичайної дівчини та вампіра нарешті може отримати продовження. Майже через 10 років після виходу п’ятої частини фільму Сутінки почали з’являтися чутки про створення шостої частини. Новому фільму навіть дали назву Сутінки 6: Захід вічності. Що приховує новий сюжет? Наскільки правдиві чутки про зйомки? Усе про продовження, та дата виходу фільму Сутінки 6 — у нашому матеріалі.

Сутінки: чим захоплює сюжет фільму

За сюжетом цієї красивої, містичної та пристрасної стрічки 16-річна дівчина Белла Свон опиняється у новому невеличкому містечку. Її мати вкотре виходить заміж, і дівчина воліє лишитися з батьком.

Серед її нових друзів опиняється Едвард — незвичайний юнак, заможна родина якого з незрозумілої причини тримається відсторонено від решти містян.

Белла закохується у хлопця, але розуміє, що він щось приховує. Так починаються драматичні пригоди пари, яка існує на межі двох світів: людей, вампірів та перевертнів.

Протягом п’яти частин стрічки закохані протистоять численним ворожим істотам, які намагаються поквитатися з родиною Едварда й отримати Беллу.

Вампіри в Сутінках не бояться ні сонячного світла, ні святої води, ні хрестів. Вони не такі вразливі, як в інших серіалах, проте ця обставина робить стрічку іще більш видовищною.

По ходу історія обростає новими персонажами, долі яких примушують схвильовано битися серця — Джейкоба та Ренесмі. Глядачів не покидає надія, що автори фільму сплетуть нову інтригу і коли цих імен.

Сутінки 6: Захід вічності — чи отримає розвиток історія Джейкоба і Ренесмі

Очікується, що в центрі подій стрічки Сутінки 6: Захід вічності виявиться навіть не Белла, а її доросла дочка. Шанувальники дуже сподіваються на розвиток любовної лінії між нею та перевертнем Джейкобом.

Щодо Едварда та Белли, то, здається, без них продовження неможливе. Однак є одне але.

Виконавиця ролі Белли — Крістен Стюарт — робила заяву, що поки не планує брати участь у майбутньому фільмі.

Розчарування очікує тих, хто став фанатом книги Сутінки 6: Захід вічності. Будемо чесними: цей роман не є оригінальним задумом істинної авторки циклу Стефані Маєр.

На відміну від авторки Гаррі Поттера Джоан Роулінг, яка благословила написане не нею Прокляте дитя, Сутінки 6 не отримали схвалення Маєр.

Фільм Сутінки 6: Захід вічності буде знятий не по вже написаному однойменному роману, адже той не належить перу Стефані Маєр.

Трейлер, викладений в мережі Інтернет, також не є оригінальним. Він створений фанатами стрічки.

Сутінки 6: Захід вічності — дата виходу

Відомості про сценарій наступного фільму поки що вкрай обмежені. І це лише підігріває напруження.

Авторка циклу Стефані Маєр вже повернулася до своїх персонажів.

До 15-річного ювілею саги вона випустила книгу Сонце опівночі, в якій вже відома по стрічках історія подається такою, як її сприймав Едвард Каллен.

Чи знімуть за цим романом стрічку — невідомо, але сам факт повернення авторки до цієї історії дає шанс, що ми побачимо й інше продовження, і у вигляді фільму також.

Шанувальники саги чекають, що Маєр незабаром повідомить про новий роман, де діятиме дочка головних героїв.

На найближчий час зйомки фільму Сутінки 6: Захід вічності не заплановані. Але усі п’ять частин саги мали шалений комерційний успіх.

Перша стрічка принесла своїм творцям понад 300 мільйонів доларів, а вже п’ята — більш як 800 мільйонів.

Тож у фінансовому сенсі продовження саги цілком виправдане. У творчому — також. І, як кажуть, диму без вогню не буває. Чекаємо, коли чутки отримають офіційне підтвердження.

Раніше ми розповідали про те, на коли запланований вихід стрічки Дім Дракона 3 сезон.

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