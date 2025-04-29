Сумерки 6: Закат вечности — сюжет и дата выхода в Украине

Фото IMDb Одна из самых известных в мире историй о любви обычной девушки и вампира наконец-то может получить продолжение. Спустя почти 10 лет после выхода пятой части фильма Сумерки начали появляться слухи о создании шестой части. Новому фильму даже дали название Сумерки 6: Закат вечности. Что скрывает новый сюжет? Насколько правдивы слухи о съемках? Все о продолжении и дате выхода фильма Сумерки 6 — в нашем материале. Сумерки: чем захватывает сюжет фильма По сюжету этого красивого, мистического и страстного фильма 16-летняя девушка Белла Свон оказывается в новом небольшом городке. Ее мать в очередной раз выходит замуж, и девушка предпочитает остаться с отцом. Среди ее новых друзей оказывается Эдвард — необычный юноша, состоятельная семья которого по непонятной причине держится отстраненно от остальных горожан. Белла влюбляется в парня, но понимает, что он что-то скрывает. Так начинаются драматические приключения пары, которая существует на грани двух миров: людей, вампиров и оборотней. В течение пяти частей ленты влюбленные противостоят многочисленным враждебным существам, пытающимся поквитаться с семьей Эдварда и заполучить Беллу. Вампиры в Сумерках не боятся ни солнечного света, ни святой воды, ни креста. Они не так уязвимы, как в других сериалах, однако это обстоятельство делает ленту еще более зрелищной. По ходу история обрастает новыми персонажами, судьбы которых заставляют взволнованно биться сердца — Джейкоба и Ренесми. Зрителей не оставляет надежда, что авторы фильма сплетут новую интригу и около этих имен. Читать по теме Три метра над уровнем неба 3 часть: когда выйдет продолжение страстной мелодрамы Когда выйдет третья часть Три метра над уровнем неба и каким будет сюжет — читай в материале. Сумерки 6: Закат вечности — получит ли развитие история Джейкоба и Ренесми Ожидается, что в центре событий фильма Сумерки 6: Закат вечности окажется даже не Белла, а ее взрослая дочь. Поклонники очень надеются на развитие любовной линии между ней и оборотнем Джейкобом. Что касается Эдварда и Беллы, то, кажется, без них продолжение невозможно. Однако есть одно но. Исполнительница роли Беллы Кристен Стюарт делала заявление, что пока не планирует участвовать в будущем фильме. Разочарование ожидает тех, кто стал фанатом книги Сумерки 6: Закат вечности. Будем честными: этот роман не является оригинальным замыслом истинного автора цикла Стефани Майер. В отличие от автора Гарри Поттера Джоан Роулинг, благословившей написанное не ею Проклятое дитя, Сумерки 6 не получили одобрения Майер. Фильм Сумерки 6: Закат вечности будет снят не по уже написанному одноименному роману, ведь тот не принадлежит перу Стефани Майер. Трейлер, выложенный в сети Интернет, также не оригинален. Он создан фанатами фильма. Сумерки 6: закат вечности — дата выхода Сведения о сценарии следующего фильма пока крайне ограничены. И это только подогревает напряжение. Автор цикла Стефани Майер уже вернулась к своим персонажам. К 15-летнему юбилею саги она выпустила книгу Солнце в полночь, в которой уже известная по лентам история показана такой, как ее воспринимал Эдвард Каллен. Снимут ли по этому роману фильм — неизвестно, но сам факт возвращения автора к этой истории дает шанс, что мы увидим и другое продолжение, и в виде фильма тоже. Поклонники саги ожидают, что Майер вскоре сообщит о новом романе, где будет действовать дочь главных героев. В ближайшее время съемки фильма Сумерки 6: Закат вечности не запланированы. Но все пять частей саги имели безумный коммерческий успех. Первая лента принесла своим создателям более 300 миллионов долларов, а пятая — уже более 800 миллионов. Так что в финансовом смысле продолжение саги вполне оправдано. В творческом — тоже. И, как говорится, дыма без огня не бывает. Ждем, когда слухи получат официальное подтверждение. Ранее мы рассказывали о том, когда запланирован выход ленты Дом Дракона 3 сезон.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Фильмы и сериалы Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter