Сумерки 6: Закат вечности — сюжет и дата выхода в Украине

Одна из самых известных в мире историй о любви обычной девушки и вампира наконец-то может получить продолжение. Спустя почти 10 лет после выхода пятой части фильма Сумерки начали появляться слухи о создании шестой части. Новому фильму даже дали название Сумерки 6: Закат вечности. Что скрывает новый сюжет? Насколько правдивы слухи о съемках? Все о продолжении и дате выхода фильма Сумерки 6 — в нашем материале.

Сумерки: чем захватывает сюжет фильма

По сюжету этого красивого, мистического и страстного фильма 16-летняя девушка Белла Свон оказывается в новом небольшом городке. Ее мать в очередной раз выходит замуж, и девушка предпочитает остаться с отцом.

Среди ее новых друзей оказывается Эдвард — необычный юноша, состоятельная семья которого по непонятной причине держится отстраненно от остальных горожан.

Белла влюбляется в парня, но понимает, что он что-то скрывает. Так начинаются драматические приключения пары, которая существует на грани двух миров: людей, вампиров и оборотней.

В течение пяти частей ленты влюбленные противостоят многочисленным враждебным существам, пытающимся поквитаться с семьей Эдварда и заполучить Беллу.

Вампиры в Сумерках не боятся ни солнечного света, ни святой воды, ни креста. Они не так уязвимы, как в других сериалах, однако это обстоятельство делает ленту еще более зрелищной.

По ходу история обрастает новыми персонажами, судьбы которых заставляют взволнованно биться сердца — Джейкоба и Ренесми. Зрителей не оставляет надежда, что авторы фильма сплетут новую интригу и около этих имен.

Сумерки 6: Закат вечности — получит ли развитие история Джейкоба и Ренесми

Ожидается, что в центре событий фильма Сумерки 6: Закат вечности окажется даже не Белла, а ее взрослая дочь. Поклонники очень надеются на развитие любовной линии между ней и оборотнем Джейкобом.

Что касается Эдварда и Беллы, то, кажется, без них продолжение невозможно. Однако есть одно но.

Исполнительница роли Беллы Кристен Стюарт делала заявление, что пока не планирует участвовать в будущем фильме.

Разочарование ожидает тех, кто стал фанатом книги Сумерки 6: Закат вечности. Будем честными: этот роман не является оригинальным замыслом истинного автора цикла Стефани Майер.

В отличие от автора Гарри Поттера Джоан Роулинг, благословившей написанное не ею Проклятое дитя, Сумерки 6 не получили одобрения Майер.

Фильм Сумерки 6: Закат вечности будет снят не по уже написанному одноименному роману, ведь тот не принадлежит перу Стефани Майер.

Трейлер, выложенный в сети Интернет, также не оригинален. Он создан фанатами фильма.

Сумерки 6: закат вечности — дата выхода

Сведения о сценарии следующего фильма пока крайне ограничены. И это только подогревает напряжение.

Автор цикла Стефани Майер уже вернулась к своим персонажам.

К 15-летнему юбилею саги она выпустила книгу Солнце в полночь, в которой уже известная по лентам история показана такой, как ее воспринимал Эдвард Каллен.

Снимут ли по этому роману фильм — неизвестно, но сам факт возвращения автора к этой истории дает шанс, что мы увидим и другое продолжение, и в виде фильма тоже. Поклонники саги ожидают, что Майер вскоре сообщит о новом романе, где будет действовать дочь главных героев.

В ближайшее время съемки фильма Сумерки 6: Закат вечности не запланированы. Но все пять частей саги имели безумный коммерческий успех.

Первая лента принесла своим создателям более 300 миллионов долларов, а пятая — уже более 800 миллионов.

Так что в финансовом смысле продолжение саги вполне оправдано. В творческом — тоже. И, как говорится, дыма без огня не бывает. Ждем, когда слухи получат официальное подтверждение.

Ранее мы рассказывали о том, когда запланирован выход ленты Дом Дракона 3 сезон.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.