Три метри над рівнем неба 3 частина: коли вийде продовження пристрасної мелодрами

У 2010 році вийшла екранізація італійського роману Федеріко Моччіа Три метри над рівнем неба. Пристрасна молодіжна мелодрама про кохання, повне перешкод та соціальних заборон стала вибуховою хвилею, яка розірвала серця мільйонам глядачів та глядачок. А касовий успіх стрічки спонукав її творців не баритися з продовженням. За два роки з’явилася друга частина, після якої настала тривала пауза. Чи побачить світ третя частина кіноепопеї Три метри над рівнем неба — дізнайся з матеріалу.

Три метри над рівнем неба: сюжет фільму

Стрічка є іспанською екранізацією італійського роману Федеріко Моччіо під однойменною назвою. І римейком італійського фільму, який, щоправда, не мав великого успіху. За сюжетом романтичні стосунки юної пари: Ачі та Бабі сповнені драматизму, герої належать до різних соціальних шарів суспільства, що спричиняє безліч конфліктів і не дає закоханим бути разом.

Напружені пристрасті у другій частині мелодрами набувають іншого звучання, закохані намагаються знайти заміну одне одному й автори ніби ставлять крапку в історії, даючи зрозуміти, як саме складеться подальше життя героїв. Проте фанати мелодрами відмовляються сприймати це за кінець і вперто чекають на продовження.

Шанс дійсно є.

Федеріко Моччіа написав третю частину роману під назвою: Три метри над рівнем неба: емоції та мрії.

Найбільш нетерплячі вже прочитали її й знають, що буде далі. Але чи збігатиметься зміст роману та стрічки, й що відомо про перспективи її виходу на екран — читай далі.

Три метри над рівнем неба 3 частина: що відомо про дату виходу

Поки можливі зйомки продовження огорнуті таємницею. Серед найбільших перешкод створення нового кіно називають великий проміжок часу з моменту виходу другої частини. За цей час головні актори Маріо Касас та Марія Вальверде подорослішали на 12 років, що безсумнівно є мінусом для участі у молодіжній драмі.

Поки не зрозуміло, чи зніматимуть продовження саме за романом Моччіа, офіційно цю інформацію не підтверджують.

Так само лишається під питанням, хто візьметься за продовження, і чи зможе втримати новий режисер ту зворушливу і пронизливу атмосферу, яку разом з акторами створив Фернандо Гонзалес Моріна.

Є і хороші новини: новий роман Моччіа розповідає про події, які сталися через 10 років після перших двох частин. Тож хоча герої вже далеко не підлітки, та улюблені актори точно попадуть у типаж.

З відкритих джерел відомо, що на фанів може чекати два варіанти розв’язки: перший — філософський, в якому герої, які подорослішали, мають остаточно зруйнувати ілюзію, що реальність може бути схожа на мрії та шукати щастя в тому, аби прийняти життя в його істинних фарбах.

У другому варіанті станеться так, як мріють фанати, і головні герої, попри все, будуть разом.

Водночас відомо, що протягом 2023 року Маріо Касас у своїх соцмережах та інтерв’ю неодноразово повторював, що сценарій для третьої частини фільму, який приніс йому всесвітню популярність, уже написаний.

Проте поки що інформація про вихід третьої частини Три метри над рівнем неба у 2025 році не є офіційною та остаточною.

Та поки що на Netflix виходить однойменний серіал, третій сезон якого фанати історії можуть подивитися вже 4 травня.

Раніше ми розповідали про те, коли чекати на вихід третього сезону серіалу Дім Дракона — продовження епічної Гри Престолів.

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