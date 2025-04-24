Плохое влияние 2025 года — когда выйдет испанский фильм о запретной подростковой любви

Женский взгляд без токсичности и пошлости — так говорит о своем новом фильме о подростковой любви Плохое влияние его режиссер Хлоя Уоллес. Найдет ли испанская история отклик в душах украинских зрителей и известна ли дата премьеры — ищем ответ в материале.

Плохое влияние 2025 года — дата премьеры

Плохое влияние — это испанская романтическая подростковая драма, снятая режиссером-дебютанткой Хлоей Уоллес, работавшей над фильмом вместе с Дианой Муро.

Лента основана на одноименном романе анонимного автора из Валенсии, книга которого впервые была опубликована на платформе Wattpad в 2017 году.

В 2021 году роман издало издательство Penguin Random House, книга стала популярной, что натолкнуло на мысль об экранизации.

На экраны испанских кинотеатров фильм вышел 24 января 2025 года. Дата его премьеры в Украине пока не объявлялась.

В ближайшее время фильм, вероятно, будет доступен на поточных платформах или для цифрового проката.

Рекомендуем следить за обновлениями на таких платформах как Netflix, Amazon Prime Video и Movistar+, а также на Google Play и Apple TV.

Плохое влияние 2025 — сюжет ленты

В фильме Плохое влияние Риз Рассел (Элеа Рошера) наслаждается жизнью, которая кажется идеальной, пока ряд странных и тревожных событий не начинает разрушать ее мир.

Анонимные угрозы заставляют ее отца Брюса (Энрике Арсе), искать защитника для дочери и принять удивительное решение нанять молодого преступника Эроса Дугласа (Альберто Ольмо).

Эрос, хотя и внушает страх Риз, становится ее новым телохранителем. Несмотря на разницу их миров, между подростками возникает тяготение и необычная химия, определяющая теперь их отношения. Но есть ли будущее у запретных отношений?

Критики отмечают оригинальную режиссуру, оживленные диалоги и сюжет, хотя и не революционизирующий жанр, но отличающийся свежестью и непредсказуемостью сцен.

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