Плохое влияние 2025 года — когда выйдет испанский фильм о запретной подростковой любви

Фото IMDb Женский взгляд без токсичности и пошлости — так говорит о своем новом фильме о подростковой любви Плохое влияние его режиссер Хлоя Уоллес. Найдет ли испанская история отклик в душах украинских зрителей и известна ли дата премьеры — ищем ответ в материале. Плохое влияние 2025 года — дата премьеры Плохое влияние — это испанская романтическая подростковая драма, снятая режиссером-дебютанткой Хлоей Уоллес, работавшей над фильмом вместе с Дианой Муро. Лента основана на одноименном романе анонимного автора из Валенсии, книга которого впервые была опубликована на платформе Wattpad в 2017 году.В 2021 году роман издало издательство Penguin Random House, книга стала популярной, что натолкнуло на мысль об экранизации. На экраны испанских кинотеатров фильм вышел 24 января 2025 года. Дата его премьеры в Украине пока не объявлялась. Читать по теме Три метра над уровнем неба 3 часть: когда выйдет продолжение страстной мелодрамы Когда выйдет третья часть Три метра над уровнем неба и каким будет сюжет — читай в материале. В ближайшее время фильм, вероятно, будет доступен на поточных платформах или для цифрового проката. Рекомендуем следить за обновлениями на таких платформах как Netflix, Amazon Prime Video и Movistar+, а также на Google Play и Apple TV. Плохое влияние 2025 — сюжет ленты В фильме Плохое влияние Риз Рассел (Элеа Рошера) наслаждается жизнью, которая кажется идеальной, пока ряд странных и тревожных событий не начинает разрушать ее мир. Анонимные угрозы заставляют ее отца Брюса (Энрике Арсе), искать защитника для дочери и принять удивительное решение нанять молодого преступника Эроса Дугласа (Альберто Ольмо). Эрос, хотя и внушает страх Риз, становится ее новым телохранителем. Несмотря на разницу их миров, между подростками возникает тяготение и необычная химия, определяющая теперь их отношения. Но есть ли будущее у запретных отношений? Критики отмечают оригинальную режиссуру, оживленные диалоги и сюжет, хотя и не революционизирующий жанр, но отличающийся свежестью и непредсказуемостью сцен. Поинтересуйся также: Сумерки 6: Закат вечности — сюжет и дата выхода в Украине, узнай подробности новой мистической драмы.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Фильмы и сериалы Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter