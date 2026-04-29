Автоматическая отсрочка с 4 мая 2026: кто в списке и как проверить статус

В Украине продолжается подготовка к очередному этапу обновления документов в рамках всеобщей мобилизации. Поскольку текущий срок действия военного положения законодательно закреплен до 4 мая 2026 года, военнообязанным необходимо заранее актуализировать данные о своем праве на освобождение от призыва.

В Киевском областном ТЦК и СП предоставили подробные разъяснения о том, как будет проходить этот процесс и кто сможет избежать очередей в территориальных центрах комплектования.

Кому автоматически продлят отсрочку: детали процедуры

Благодаря интеграции государственных реестров значительная часть бумажной волокиты уходит в прошлое. Прежде всего это касается тех, чьи данные уже верифицированы в системе. Согласно официальным данным, через приложение «Резерв+» статус обновится самостоятельно для многодетных родителей, лиц с инвалидностью и других льготных категорий.

Более того, у некоторых пользователей данные в электронных кабинетах уже отображаются с учетом будущих изменений — вплоть до августа 2026 года. Тем не менее, стоит помнить: если система не обновила статус самостоятельно, визит в ТЦК остается обязательным до момента формирования списков в воинские части.

С учетом завершения очередного юридического периода действия особого режима, юристы детально анализируют, кому автоматически продлят отсрочку с 4 мая. Эта процедура затронет лиц, чьи основания для отсрочки имеют бессрочный характер или подтверждены долгосрочными государственными выписками.

Как будет проходить автоматическое обновление данных в Резерв+

Однако полный перечень тех, кому автоматически продлят отсрочку с 4 мая 2026 года, включает не только социально уязвимые группы, но и забронированных работников критической инфраструктуры. Основным условием для них остается наличие действующего приказа о бронировании, сведения о котором должны своевременно поступить в реестр Оберіг.

Отдельное внимание уделено сфере образования. Право на отсрочку сохраняется за следующими категориями:

Студенты дневной или дуальной формы обучения (при условии соблюдения последовательности уровней образования);

Ученые и преподаватели, имеющие научную степень;

Учителя школ и колледжей, работающие не менее чем на 0,75 ставки.

Для этой категории автоматизация процесса особенно важна, так как она позволяет не отвлекать педагогов от учебного процесса. Анализируя общую ситуацию, становится ясно, кому автоматически продлят отсрочку в приоритетном порядке — тем, чьи данные уже синхронизированы между ведомствами.

Несмотря на активное внедрение цифровых сервисов, юристы и представители территориальных центров настаивают на соблюдении процедурных правил. В Киевском областном ТЦК и СП напомнили, что жестких временных рамок для подачи документов нет, однако призывали не медлить.

— Закон не устанавливает конкретных сроков для подачи заявления на отсрочку — сделать это можно в любой момент. В то же время важно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки до того, как человека направят на сборный пункт или зачислят в списки воинской части, — резюмировали в ведомстве.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!