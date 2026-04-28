Бронирование по-новому 2026: какие изменения произошли в законодательстве

Система бронирования военнообязанных в Украине в апреле 2026 года претерпела существенные трансформации, направленные на балансирование потребностей фронта и стабильности экономики.

В парламенте и правительстве рассматривают несколько параллельных механизмов, которые должны упростить жизнь бизнеса, но одновременно усилить мобилизационные ресурсы.

Бронирование по-новому: о каких изменениях следует знать

Одной из наиболее обсуждаемых инициатив стало предложение члена профильного комитета Верховной Рады Федора Вениславского. Депутат озвучил идею альтернативного подхода, при котором предприятие сможет гарантированно сохранить ключевого специалиста, если будет способствовать вовлечению в ряды Вооруженных Сил нескольких новых добровольцев.

По словам Вениславского, формула один забронированный в обмен на трех-десяти привлеченных лиц может стать справедливой компенсацией для государства, хотя эта модель находится на стадии активного обсуждения и требует дополнительных законодательных расчетов.

В то же время, Кабинет Министров уже внедрил ряд практических изменений, которые начали действовать весной 2026 года. Министерство экономики расширило критерии для получения статуса критически важного бизнеса, добавив в список компаний, занимающихся перевозкой военных грузов, ремонтом вооружения и закупками для нужд обороны.

Цифровая платформа Дія также обновила свой функционал: стандартный срок обработки заявки на бронирование составляет 72 часа, хотя для предприятий оборонно-промышленного комплекса сохраняется возможность приоритетного рассмотрения.

Важной инновацией стала возможность предоставления временной отсрочки на 45 дней для специалистов критических предприятий, чьи данные в реестрах нуждаются в уточнении. Этот период предоставляется работнику для актуализации информации через ЦНАП или приложение Резерв+, после чего компания может запросить полноценное полугодовое бронирование.

Хотя бумажные подъемники все еще существуют, они носят лишь вспомогательный характер — если информация об отсрочке отсутствует в электронном реестре, бумажная справка может не защитить от вручения повестки во время проверки документов.

Для успешного бронирования работник должен быть официально трудоустроен, состоять на учете и не иметь статуса в розыске.

Существенным облегчением для забронированных лиц стало решение, согласно которому их не направляют на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК) до момента истечения срока их отсрочки.

В случае возникновения технических сбоев, таких как ошибочный статус нарушителя в системе, юристы советуют действовать по адвокатским запросам или личному обращению в ТЦК для исправления данных.

При этом следует помнить, что наличие брони не означает автоматического права на выезд за границу – эти вопросы по-прежнему решаются пограничной службой в индивидуальном порядке согласно правилам военного положения.

