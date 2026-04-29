На железнодорожной станции Роток подростка ударило током на цистерне: состояние крайне тяжелое

Вчера, 28 апреля, события на железнодорожной станции “Роток” закончились трагедией, которая в очередной раз напомнила о невидимой, но смертельной опасности высокого напряжения. Около 20:33 в полицию поступил экстренный вызов: на крыше вагона-цистерны был замечен человек. Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Роковое любопытство: как произошла трагедия

Как выяснили правоохранители Белоцерковского района, пострадавшим оказался 13-летний местный житель. Подросток, вероятно, в поисках острых ощущений, взобрался на вагон-цистерну, стоявший на путях. Как только мальчик оказался наверху, произошел разряд высоковольтной линии.

Важно понимать: на железной дороге для удара током даже не обязательно касаться проводов — мощная электрическая дуга способна прошить тело на расстоянии нескольких метров.

Читать по теме Зацепинг, дигерство, паркур: чем рискуют дети ради видео в соцсетях Перед каникулами родителей призывают поговорить с детьми о безопасности. Почему вирусные видео в соцсетях могут стоить жизни и как предотвратить трагедию — детали в материале.

Борьба за жизнь: состояние ребенка

Последствия инцидента оказались катастрофическими. Бригада скорой помощи экстренно госпитализировала подростка в реанимацию. Медики диагностировали у него электроожоги 80% поверхности всего тела. На данный момент состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое, за его жизнь борются лучшие специалисты.

На месте происшествия работали сотрудники Белоцерковского районного управления полиции. Сейчас проводится официальная проверка, устанавливаются все детали пребывания ребенка на территории станции в вечернее время.

Опасные тренды и Ковельский сталкер

Напомним, недавно Украину потрясла история другого 13-летнего подростка, Олега из Волынской области. Мальчик активно снимал видео на заброшенных объектах, за что получил прозвище Ковельский сталкер в TikTok.

Его жажда просмотров и хайпа привела к ужасающим последствиям: во время попытки повторить популярный TikTok-тренд на крыше поезда он также получил тяжелейшие травмы и долгое время находился на лечении в львовской больнице Святого Николая.

