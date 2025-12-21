Зацепинг, дигерство, паркур: чем рискуют дети ради видео в соцсетях

Зимние каникулы — это не только праздничное настроение, но и период повышенной опасности для школьников, которые часто остаются без присмотра взрослых. В столичном Департаменте здравоохранения бьют тревогу: в погоне за адреналином и популярностью в соцсетях подростки выбирают развлечения, несовместимые с жизнью.

В КГГА обратились к родителям со срочной просьбой: поговорите со своими детьми. Откровенный разговор о цене вирусного видео может спасти жизнь. Медики выделили три самых опасных течения, которые сейчас популярны среди молодежи.

Зацепинг: билет в один конец

Катание снаружи вагонов метро, электричек или трамваев (на крыше, подножках или сцепке) называют зацепингом. Подростки считают это проявлением смелости, однако статистика трагедий свидетельствует о другом.

Почему это смертельно:

Чтобы получить смертельный ожог, не обязательно касаться проводов — высокое напряжение поражает на расстоянии;

Падение с движущегося поезда или столкновение с опорами и туннельными сооружениями на скорости не оставляет шансов выжить.

Диггерство: ловушка под городом

Исследование подземных коммуникаций, шахт и коллекторов манит своей таинственностью. Однако эта урбанистическая романтика скрывает угрозы, с которыми не всегда могут справиться даже профессионалы, не говоря уже о детях.

Что ждет под землей:

Скопление ядовитых газов, которые невозможно почувствовать на запах;

Внезапные обвалы грунта;

Во время дождя или таяния снега коллекторы мгновенно наполняются водой. Поток сбивает с ног и несет мусор, делая спасение почти невозможным.

Быстрое преодоление препятствий, прыжки по стенам, заборам и крышам — это зрелищно только в кино. В реальной жизни, особенно зимой, когда поверхности скользкие, попытки повторить трюки заканчиваются в отделениях травматологии. Падение с высоты гарантирует тяжелые переломы или инвалидность.

Как уберечь ребенка

Медики подчеркивают: простые запреты часто дают обратный эффект. Энергию подростка нужно направить в безопасное русло.

Если ребенок жаждет острых ощущений, запишите его в секцию по экстремальным видам спорта, где есть профессиональные тренеры и страховка, или организуйте туристический поход.

Это позволит получить желаемую дозу адреналина без риска для жизни.

