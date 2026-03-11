Сериал Скарби 2026: дата премьеры, сколько серий и есть ли шанс на второй сезон

Новый украинский детективный сериал Скарби — одна из весенних телепремьер 2026 года.

Проект создан для телеканала 1+1 Украина командой, которая ранее работала над популярным сериалом Зворотний напрямок.

Создатели обещают историю, в которой зрители увидят одновременно детектив, семейную драму и романтические отношения.

Сколько серий в сериале Скарби и планируется ли 2 сезон — узнайте в материале.

Сколько всего серий в сериале Скарби и будет ли 2 сезон

Сериал Скарби был представлен на платформе Киевстар ТВ 9 марта. А вот его телевизионная премьера ещё впереди: она запланирована на 16 марта 2026 года.

Новые эпизоды будут выходить в вечернем прайм-тайме с понедельника по четверг в 20:00.

По имеющейся информации, первый сезон сериала насчитывает 16 серий, каждая продолжительностью около 45 минут.

Кроме телевизионного эфира, сериал также можно будет смотреть онлайн на официальном сайте канала и на стриминговых платформах.

По словам создателей, в центре сюжета Скарби — история девушки по имени Вера, которая после сложного периода жизни возвращается в родной городок.

Она хочет вернуть семейный дом, который после смерти её родителей незаконно присвоили родственники. В это же время в город приезжает Богдан, капитан полиции, который пытается найти убийцу своего отца.

Их случайная встреча запускает события, в которых переплетаются чувства, семейные тайны и опасные секреты прошлого. Ключом к разгадке многих загадок станет таинственный клад времён Второй мировой войны.

Главные роли исполнили актеры Евгений Лисничий и Анастасия Иванюк, а также в проекте снялись Даша Трегубова, Алексей Нагрудный, Сергей Митрюшин и Ирина Кудашова.

Что касается 2 сезона сериала Скарби, пока официального подтверждения его съемок нет — всё будет зависеть от рейтингов и популярности сериала после премьеры.

Главное фото с сайта телеканала 1+1.

