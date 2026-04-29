Погода в Харькове на июнь 2026: летние грозы и дожди накроют город почти на полмесяца

Июнь в Харькове – это всегда смесь настоящего летнего тепла, яркого солнца и внезапных гроз, освежающих город после жарких дней.

Чтобы правильно спланировать дела и отдых, следует знать погоду вперед. Читай, какая прогнозируется погода в Харькове на июнь 2026 года и придется ли часто брать зонтик — в материале.

Погода в Харькове на июнь 2026 года: первая декада, с 01.06 по 10.06

Начало месяца в Харькове кажется достаточно контрастным: первые три дня — солнечные и преимущественно ясные, с комфортной температурой.

Однако уже с 4-го числа небо начнет затягиваться облаками, 6-го установится сплошная облачность, а 7 и 8 июня город накроют ливни и грозы. Завершат декаду два солнечных дня – 9 и 10 числа порадуют прояснение и комфортная погода.

Температура в начале месяца будет стабильно теплой: днем ​​воздух будет прогреваться до +22…+25°C, а ночью — до +14…+17°C.

Погода в Харькове в июне 2026: вторая декада, с 11.06 по 20.06

Середина месяца начнется активными осадками: 11, 12 и 13 июня в городе прогнозируются ливни и грозы – три дня подряд. Однако уже 14 и 15 июня предполагаются частичные прояснения, а 16 и 17 числа установятся самые солнечные и теплые дни всего месяца.

18 и 20 снова прольют кратковременные ливни, в то время как 19 числа в городе будет относительно солнечно без намеков на осадки, что позволит устроить прогулку между дождливыми днями.

Температура в этот период станет самой высокой за весь июнь: днем ​​воздух будет прогреваться до +21…+26°C, а ночью — до +12…+17°C. Пик тепла декады — 17 и 18 июня, когда термометр днем ​​достигнет +26°C.

Прогноз погоды в Харькове на июнь 2026 года: с 21.06 по 30.06

Последняя декада станет самой грозовой за весь месяц: практически каждый день с 21 по 30 июня будет сопровождаться местными грозами разной интенсивности.

Исключение разве что 22 и 30, когда ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. Во все остальные дни грозы вероятны, хотя и не будут означать дождя, который будет лить в течение целого дня.

Температура в конце месяца будет держаться на стабильном уровне: в течение дня воздух будет прогреваться до +22…+25°C, а в ночное время суток — до +15…+18°C.

