Погода в июне 2026 года в Украине: летние грозы и тепло уже скоро

Июнь 2026 года принесет Украине настоящее лето с теплыми солнечными днями, активными грозами в середине месяца и заметными температурными различиями между регионами.

AccuWeather прогнозирует комфортный первый месяц лета с температурами от +19°C на западе до +29°C на юге страны — читай в материале, какая будет погода в июне 2026 в Украине.

Погода в июне 2026: север Украины

Северный регион встречает июнь нестабильно: 1 июня ожидается гроза при +21°C, 2-го небо прояснится и будет солнечно — до +22°C. С 3 по 5 июня синоптики прогнозируют чередование солнца и облаков с грозовой активностью и дождями, температура днем ​​+21-22°C, ночью +10-13°C.

Вторая декада становится заметно теплее: с 10 по 18 июня установится преимущественно солнечная погода с температурой +24–28°C днем ​​и +12–17°C ночью. Пик тепла — 18 июня, до +28°C.

Третья декада будет наиболее грозовой: с 19 по 29 июня почти каждый день ожидаются грозы и ливни при +22–27°C. Завершит месяц 30 июня теплым солнечным днем ​​до +27°C. Средняя дневная температура в месяц — +24°C, ночная — от +10 до +17°C.

Прогноз погоды в июне 2026: центральная Украина

Центральная Украина в июне 2026 года по прогнозу показывает схожую картину с севером. Средний максимум за июнь – +24°C, средний минимум – +15°C. Самая теплая неделя – с 13 по 18 июня, когда солнечная погода будет держать температуру на уровне +26–28°C днем ​​при минимальных ночных показателях +15–17°C.

В первой декаде доминировать переменная погода с грозами в начале месяца. Третья декада принесет облачность и активную грозовую деятельность, особенно с 22 по 27 июня, когда возможны сильные ливни при +22–24°C.

Погода в июне 2026 года: Запад

Мероприятие традиционно прохладнее центра и востока, и июнь 2026 года не станет исключением. Для западной части страны дневная температура в июне будет колебаться от +19°C до +26°C, ночная от +7°C до +15°C. Средний дневной максимум за месяц – +23°C, средний ночной минимум – +12°C.

Первая декада будет меняющейся: 1–4 июня ожидается преимущественно облачная погода с частичным солнцем и температурой +19–21°C, с 5 по 10 июня – дожди и грозы при +19–22°C.

Самый теплый и солнечный отрезок луны — 12–17 июня: ясное небо, до +24–26°C днем ​​и +14°C ночью. С 18 июня погода снова ухудшится: 18-19 числа — грозы, 20 июня — дождь и похолодание до +21°C, с 25 по 30 июня — дожди и грозы при +21-25°C.

Какой будет погода в июне 2026: юга Украина

Юг станет самым теплым регионом страны в июне 2026 года. По прогнозу AccuWeather, температура будет колебаться от +22°C до +29°C днем ​​и от +14°C до +21°C ночью. Средний дневной максимум +25°C, средний ночной минимум +17°C.

Начало месяца будет достаточно активным: 3–5 июня ожидаются грозы при +22–23°C. С 6 по 14 июня установится комфортная погода: преимущественно солнечно, +22–26°C днем ​​и +14–19°C ночью. С 15 по 21 июня — самый теплый и одновременно грозовой отрезок: дневная температура достигнет +27–29°C, ночная — +18–21°C, при этом почти ежедневно будут грозы.

С 22 по 30 июня будет немного прохладнее — +24-28 ° C — однако грозы никуда не исчезнут и будут сопровождать конец месяца. Купальный сезон на Черноморском побережье в это время будет в самом разгаре.

Погода в июне 2026: Восток

На востоке Украины прогнозируется самый жаркий июнь: регион традиционно прогревается сильнее центра и севера на 3–5 градусов. В начале месяца температура днем ​​будет держаться на уровне +21–24°C при ночных показателях около +13°C.

Вторая декада принесет существенное потепление до +25–28°C, причем в отдельные дни возможны пики до +30°C и выше. Третья декада будет жаркой и грозовой одновременно: сильные ливни и грозы будут чередоваться с солнечными промежутками при +24–28°C днем.

Ночь на востоке в конце июня будет теплой – от +17 до +20°C, что свидетельствует о полноценном лете, которое наступит уже вот-вот.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!