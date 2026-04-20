Погода в червні 2026 року в Україні: літні грози та тепло вже незабаром

Червень 2026 року принесе Україні справжнє літо — з теплими сонячними днями, активними грозами в середині місяця та помітними температурними відмінностями між регіонами.

AccuWeather прогнозує загалом комфортний перший місяць літа з температурами від +19°C на заході до +29°C на півдні країни — читай в матеріалі, яка буде погода в червні 2026 в Україні.

Погода в червні 2026: північ України

Північний регіон зустрічає червень нестабільно: 1 червня очікується гроза при +21°C, 2-го небо проясниться і буде сонячно — до +22°C. З 3 по 5 червня синоптики прогнозують чергування сонця та хмар із грозовою активністю і дощами, температура вдень — +21–22°C, вночі +10–13°C.

Друга декада стає помітно теплішою: з 10 по 18 червня встановиться переважно сонячна погода з температурою +24–28°C вдень і +12–17°C вночі. Пік тепла — 18 червня, до +28°C.

Третя декада буде найбільш грозовою: з 19 по 29 червня майже щодня очікуються грози і зливи при +22–27°C. Завершить місяць 30 червня сонячним теплим днем до +27°C. Середня денна температура за місяць — +24°C, нічна — від +10 до +17°C.

Прогноз погоди в червні 2026: центральна Україна

Центральна Україна в червні 2026 року за прогнозом демонструє схожу картину з північчю. Середній максимум за червень — +24°C, середній мінімум — +15°C. Найтепліший тиждень — з 13 по 18 червня, коли сонячна погода триматиме температуру на рівні +26–28°C вдень при мінімальних нічних показниках +15–17°C.

У першій декаді домінуватиме мінлива погода з грозами на початку місяця. Третя декада принесе хмарність і активну грозову діяльність — особливо з 22 по 27 червня, коли можливі сильні зливи при +22–24°C.

Погода в червні 2026 року: Захід

Захід традиційно прохолодніший за центр та схід, і червень 2026 року не стане винятком. Для західної частини країни денна температура у червні коливатиметься від +19°C до +26°C, нічна — від +7°C до +15°C. Середній денний максимум за місяць — +23°C, середній нічний мінімум — +12°C.

Перша декада буде мінливою: 1–4 червня очікується переважно хмарна погода з частковим сонцем та температурою +19–21°C, з 5 по 10 червня — дощі та грози при +19–22°C.

Найтепліший і найсонячніший відрізок місяця — 12–17 червня: ясне небо, до +24–26°C вдень і +14°C вночі. З 18 червня погода знову погіршиться: 18–19 числа — грози, 20 червня — дощ і похолодання до +21°C, з 25 по 30 червня — дощі та грози при +21–25°C.

Якою буде погода в червні 2026: південа Україна

Південь стане найтеплішим регіоном країни у червні 2026 року. За прогнозом, температура коливатиметься від +22°C до +29°C вдень та від +14°C до +21°C вночі. Середній денний максимум — +25°C, середній нічний мінімум — +17°C.

Початок місяця буде досить активним: 3–5 червня очікуються грози при +22–23°C. З 6 по 14 червня встановиться комфортна погода: переважно сонячно, +22–26°C вдень і +14–19°C вночі. З 15 по 21 червня — найтепліший і водночас найбільш грозовий відрізок: денна температура сягне +27–29°C, нічна — +18–21°C, при цьому майже щодня будуть грози.

З 22 по 30 червня буде трохи прохолодніше — +24–28°C — проте грози нікуди не зникнуть і супроводжуватимуть кінець місяця. Купальний сезон на Чорноморському узбережжі у цей час буде у самому розпалі.

Погода в червні 2026: Схід

На сході України прогнозується найспекотніший червень: регіон традиційно прогрівається сильніше за центр та північ на 3–5 градусів. На початку місяця температура вдень триматиметься на рівні +21–24°C при нічних показниках близько +13°C.

Друга декада принесе суттєве потепління — до +25–28°C, причому в окремі дні можливі піки до +30°C і вище. Третя декада буде спекотною та грозовою одночасно: сильні зливи і грози чергуватимуться з сонячними проміжками при +24–28°C вдень.

Ніч на сході в кінці червня буде теплою — від +17 до +20°C, що свідчить про повноцінне літо, яке настане вже ось-ось.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!