Белла Вита: сколько серий в мини-сериале и планируется ли 2 сезон

Премьера нового украинского сериала «Белла Вита», которая состоялась 14 февраля 2026 года на телеканале СТБ, сразу приковала внимание зрителей драматическим сюжетом и звездным актерским составом.

Проект, приуроченный ко Дню влюбленных, рассказал историю талантливой дизайнерки свадебных платьев Виты Бондарчук, чья жизнь кардинально меняется после вынужденной авантюры с фиктивным браком.

Несмотря на высокие рейтинги просмотров и активное обсуждение в сети, формат сериала имеет свои особенности, которые определяют его дальнейшую судьбу.

Белла Вита: сколько серий в сериале

Сериал Белла Вита снят в формате мини-сериала и состоит всего из 4 серий. Весь проект был продемонстрирован зрителям за один вечер — в день премьеры. Продолжительность каждого эпизода составляет стандартные для украинских мелодрам 45–50 минут.

Сюжет разворачивается динамично, охватывая путь главной героини от опасного обмана к настоящим чувствам и сложному выбору между долгом и любовью. Благодаря такому компактному формату история получилась насыщенной, без лишних затянутых линий, что характерно для праздничных телевизионных премьер.

Успех ленты во многом обусловлен участием ведущих украинских актеров. Главную роль Виты исполнила Полина Василина, а ее партнерами на съемочной площадке стали Сергей Стрельников, сыгравший бизнесмена Сикорского, и Григорий Бакланов в роли Ромы.

Конфликт между фальшивым статусом жены и реальными чувствами стал центром повествования, которое завершилось логичной и эмоциональной развязкой в последней, четвертой серии.

Белла Вита: будет ли 2 сезон мини-сериала

Официальных планов по съемкам второго сезона нет. Создатели проекта с самого начала позиционировали Беллу Вита как завершенную историю с четким финалом. Все основные сюжетные узлы были развязаны, а главные герои сделали свой выбор, что не оставляет открытого пространства для прямого продолжения без потери качества сценария.

Хотя в социальных сетях часто появляются спекулятивные ролики с названиями Белла Вита 2 сезон, они не имеют под собой официальной основы. Тем не менее, учитывая популярность дуэта Стрельникова и Бакланова, телеканал СТБ теоретически может рассмотреть возможность создания новых совместных проектов с этими актерами в будущем, но уже в рамках других историй.

Ранее мы писали, что Мстислав Чернов во второй раз стал лауреатом премии Гильдии режиссеров в США — читай в материале подробности триумфа.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!