Стиль жизни

Белла Вита: сколько серий в мини-сериале и планируется ли 2 сезон

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 18 февраля 2026, 19:00 3 мин.
белла вита сериал сколько серий
Фото СТБ

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь