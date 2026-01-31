“Целый день провел в ледяной реке”: Павел Текучев о пробах и опасных съемках в фильме “Вічник”

Украинский актер театра и кино Павел Текучев сыграл главную роль в художественном фильме “Вічник”. Это история об Андрее Вороне, 104-летнем карпатском мудреце, прошедшем путь от целителя до воина Карпатской Украины. Его заключили в Сибирь, после чего он вернулся в родную деревню, где стал мольфаром.

Специально для Вікна-новини актер рассказал об экстремальных условиях в Карпатах, работе в холодной горной реке и сложных эмоциональных сценах, а также о том, как роль помогла ему прикоснуться к собственному опыту и понять ценность внутреннего огня и жертвенности.

— Павел, как вы вообще попали в проект “Вічник”?

Как это всегда бывает в таких больших и крутых проектах, это произошло буквально за 12 часов. Что я имею в виду? Кастинг-директор прислала мне материал, сценарий и пробы. У меня было несколько дней, чтобы приготовиться. И вечером, после восьми или девяти, это было очень поздно, мы встретились на пробы, потому что у меня были съемки.

Не могу сказать, что все прошло идеально, но где-то в двенадцать часов мне уже звонят и говорят: “Ты утвержден!”. Без дальнейших каких-либо этапов. И я, конечно, был на седьмом небе от счастья. Это все произошло максимально быстро, но, как я понимаю, так и должно было произойти, потому что наш режиссер очень быстро всегда принимает решение и принимал.

И это было одно из них, за которое я ему очень благодарен, как и за участие в этом проекте в целом. Мы потом с ним обсуждали этот момент. Он сказал, что посмотрел пробы и даже долго не разбирался — что-то его задело в глазах. И он сразу сделал выбор. Мне нравится такой подход. Особенно когда меня берут на роль.

— Съемки в Карпатах часто романтизируют. А какой была реальность на площадке, что вас больше всего удивило или выбило из комфорта?

Это правда: съемки на таких красивых локациях, как высокогорье, — а мы действительно многое снимали на перевале Немчич, находящегося за Вижницким районом, а также в селе Дземброня Верховинского района, тоже на достаточно большой высоте, с огромным видом на горы, — несут на себе определенные трудности. Также мы снимали озеро Горный Глаз в Черновицкой области — очень хорошая локация. Было много красивых локаций именно в Карпатах.

И транспортировка туда всей съемочной группы, а также реквизита и построение там площадки — это очень трудоемкий процесс. Поэтому наши экспедиции в Карпаты проходили раза четыре, а то и больше, не считая поездки в Черновцы, выезды за Киев и другие локации. У нас почти кроме двух-трех сцен не было никаких локаций, которые можно было найти внутри Киева.

Эти экспедиции всегда были достаточно растянуты во времени. А почему их было так много? Потому что мы снимали в разное время года. И у нас всегда был съемочный день, а следующий день — выходной. Потому что группа сильно утомлялась от этих подъемов. Туда почти ни в какое место невозможно было заехать большими, габаритными машинами, поэтому все довозили на джипах или иногда носили вручную.

Наши ребята — администраторы и их помощники — таскали огромные генераторы и все осветительные приборы. И действительно, когда я и другие актеры заканчивали свою смену, люди еще по три, четыре, пять часов работали. Но это все создавало такую ​​атмосферу самобытности нашего кадра, что наоборот добавляло желания сделать что-то еще более качественное и глубже.

Поэтому все эти некомфортные условия, напротив, способствовали пробуждению воображения, фантазии и творческого всплеска — чтобы извлечь максимум из этих сверхсложных условий. Было это ощущение, когда приложено очень много усилий и хочется превратить их в качественный результат.

А во-вторых, все мои тяжелые съемочные моменты — например, сцены под водопадами, в горной реке, одинокого выживания в лесу — скажу откровенно, пробуждали наоборот только творческий интерес. То есть я ни разу не чувствовал себя в каких-то сложных для себя условиях, где я должен физически преодолеть эту сложность.

Мне это все было в удовольствие и в удовольствие. Потому что это огромный кайф и огромное счастье для актера — иметь возможность поработать в таких условиях, столь реалистичных.

— Какой съемочный день запомнился как тяжелый?

Это был день съемок в реке Черный Черемош. Потому что мы снимали эти сцены, мне кажется, в сентябре или в октябре, если даже не в ноябре. Я целый съемочный день провел в реке, совершенно обнаженный, только в одном белье телесного цвета. Потому что персонаж по истории переплывает ее без одежды, где он ее потом и теряет.

И это был действительно, пожалуй, едва ли не единственный такой день, когда мне пришлось пересиливать себя физически, потому что река была невероятно холодная. Но, опять же, благодаря команде, которая меня постоянно отпаивала горячим чаем, садила согреваться в тёплую машину, растирала, одевала между дублями, я перенес этот день. А вечером меня вообще отправили в баню, чтобы я там как следует прогрелся. Но это был классный, незабываемый опыт.

Я очень благодарен также помогающим каскадерам. Они проходили опасные участки реки и проверяли, нет ли острых камней, прежде чем я плыл по порогам, потому что можно было сильно порезаться и травмироваться.

Некоторые пороги были настолько опасны, что одну из сцен даже выполнял каскадер — на веревке, на привязке, проплывал его сам. И этот кадр есть в фильме. Поэтому я очень сильно обязан Илье Юрчишину, каскадеру, который был моим дублером в тот момент. И еще хочу добавить, что это невероятно трудная, но интересная работа.

— Есть сцена, которая до сих пор не отпускает эмоционально?

Да. Одна сцена — там, где мой герой находит своего врага разорванным медведем в лесу. И происходит так, будто история их вражды в этот момент прекращается. Но также он находит фотографию своей любимой, которую у него этот враг украл.

И это был столь сложный эмоциональный узел, который мы долго решали, как пройти. Я помню, что мы эту сцену долго снимали. И в самом деле даже от упоминания о ней и о том, как мы к ней готовились, становится немножко жутко. Потому что очень много обстоятельств в одночасье сошлось. И жизнь этого момента тоже была достаточно эмоциональной.

— Ваш герой немногословен. Сложно ли было передавать эмоции без слов?

Я помню, что когда меня финально утвердили, мы встречались с режиссером. Я очень сильно волновался, потому что понимал: сейчас мы будем договариваться о каких-то важных моментах относительно способа существования героя в этом фильме и прочих подробностей. И режиссер мне тогда сказал, что для него есть три самых главных фактора в этом фильме.

Это операторская работа, музыкальное сопровождение и игра главного героя, которая должна происходить не в словах, а именно быть передана через глаза. Да, это действительно было сложно. Я достаточно серьезно подошел к этому моменту и очень многое готовился: вычитывал сценарий, работал над романом, по мотивам которого был написан киносценарий. Также брал несколько уроков у актерского коуча — у нашей известной мастерицы Леси Островской.

Хочу ей сильно поблагодарить за ту работу, которую мы с ней проделали. Я максимально пустил в действие весь свой арсенал для того, чтобы подготовиться к этому процессу. Но в этом есть что-то очень сакральное и очень магическое, когда ты имеешь возможность прикоснуться к жизни столь глубокого человека и поднять темы, которые его волновали. Это был невероятно интересный опыт.

— Какую часть этой истории вы проживали не как актер, а как обычный человек?

Я не знаю точно, потому что грань уже настолько стерлась между восприятием этого персонажа и восприятием личным. Конечно, оно все переплелось, соединилось, потому что действительно это та роль, в которую я мог привлечь много своего личного опыта. То есть это не было противоположным мне, где надо было от себя наоборот уходить.

Но сцены войны и боя, которые мы снимали под Киевом три дня, даже четыре, дались очень сложно всей съемочной группе. Потому что снимать военные действия во время непосредственной войны против России было несколько ответственнее, чем все остальное. Нас консультировали по поводу боев именно тех времен, по поводу оружия и подлинности всех действий.

А также в фильме присутствуют художественные решения — во время боя мы не показываем противника. Это было сделано специально для особого ощущения этой сцены. Акцент был на том, чтобы не показывать именно военные действия, а показывать напряжение, которое существовало у бойцов. Потому что это была не регулярная армия, а собранное войско из добровольцев, также очень резонирующее с настоящим.

Переживание этих трех съемочных дней у всей группы было совсем другим. И все относились к этому очень серьезно и ответственно. Поэтому могу сказать, что вся группа проживала их не с точки зрения актерства, а больше людей, которые хотели максимально точно и правдиво передать события тех дней.

— Был ли момент, когда вы не понимали действия своего героя? И вас это раздражало?

Да, несмотря на то, что я нашел много родства с этим персонажем, были моменты, которые для меня изначально были совершенно непонятны и которые было достаточно сложно принять и найти им решение. А именно — я говорю о жертвенности этого персонажа и готовности к самопожертвованию.

Это, конечно, такая христианская ценность, и она вечная. Но в сегодняшних условиях, когда мы боремся за свое существование, конечно, об этом очень трудно говорить. И очень сложно четко отделять самопожертвование ради людей, которых ты любишь, и отсутствие готовности жертвовать чем-то или кем-то в войне против людей, являющихся захватчиками.

И действительно, некоторые поступки моего персонажа вызывали у меня некоторое негодование. И, конечно, были найдены какие-то конкретные подходы к каждому такому случаю. Работать над этими моментами было по-новому и для меня впервые в жизни. Раздражало ли меня это? Скажу откровенно — да. Это было непросто. Потому что ты споришь сам с собой.

— Что бы вы хотели, чтобы зрители запомнили из этого фильма?

Пожалуй, то, что твой внутренний огонь, который ведет тебя через всю дорогу твоей жизни, должен постоянно поддерживать ее и оберегать от ненависти и злобы. Всегда оставаться верным себе и своим идеалам. А это иногда очень тяжело сделать. Я думаю, что это основное мнение, которое этот фильм может подарить. И это, может быть, еще важнее.

Иногда бывают моменты уныния, когда ты не знаешь, куда дальше двигаться. И есть такие слова в этом фильме: даже если ты не знаешь, куда идти, и не видишь ничего вокруг — стань, протяни руку и иди за ней. И это будет твой путь. Во время этого пути ты обязательно найдешь предназначение, для чего ты идешь и что тебе нужно делать дальше. Для меня это очень мотивирующий фрагмент этой истории. Я его точно оставлю с собой в жизни.

