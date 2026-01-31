Истории Интервью
Эксклюзив

“Целый день провел в ледяной реке”: Павел Текучев о пробах и опасных съемках в фильме “Вічник”

Ирина Танасийчук, журналист сайта 31 января 2026, 09:00 10 мин.

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь