Історії Інтерв'ю
Ексклюзив

“Цілий день провів у крижаній річці”: Павло Текучев про небезпечні зйомки у фільмі “Вічник”

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 31 Січня 2026, 09:00 10 хв.

