День викриття 2026: коли вийде новий блокбастер Спілберга

Вийшов перший трейлер нового фільму Стівена Спілберга День викриття (Disclosure Day) — загадкової науково-фантастичної історії про інопланетян, яку вже називають одним із найтаємничіших проєктів режисера за останні роки.

Що відомо про новий проєкт метра кіно — у матеріалі.

Disclosure day 2026 дата виходу

Над сценарієм Disclosure day (День викриття або День істини) працював Девід Кепп — давній соратник Спілберга, відомий за такими роботами, як Парк Юрського періоду, Війна світів та інші культові блокбастери.

Музику створює Джон Вільямс — це вже їхня тридцята зі Спілбергом спільна робота.

Прем’єра Disclosure day запланована на 11 червня 2026 року, і вже зараз стрічку сприймають як потенційний великий реліз літа.

Ідея сюжету при цьому належить самому Спілбергу, але деталі тримають у суворій таємниці — навіть після виходу трейлера повної картини історії немає.

Єдине, що натякає на сюжет — тривожне питання з промо: що буде, якщо людство дізнається, що воно не самотнє у Всесвіті?

І чи готові ми до цієї правди, яка “належить семи мільярдам людей”. Це перший за довгий час фільм Спілберга, де тема інопланетного контакту подається не як пригодницьке відкриття, а як глобальна психологічна криза для всього людства.

Тобто Спілберг, який має три Оскари і культовий статус у Голлівуді, повертається до теми, де поєднуються страх, відкриття і контакт із невідомим — те, що він уміє робити найсильніше.

У фільмі День істини зібрався сильний акторський склад: Емілі Блант, Джош О’Коннор, Колін Ферт, Єва Г’юсон, Вятт Рассел і Колман Домінго — тобто ставка явно зроблена на великий масштаб і емоційну драму.

Зйомки проходили у 2025 році в США, і вже відомо, що фільм матиме темніший, тривожніший тон, ніж класичні стрічки Спілберга.

Виробництво тримали у максимально закритому режимі: сценарії видавалися і забиралися під жорстким контролем, щоб уникнути витоків.

