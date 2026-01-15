Ейфорія 3 сезон: коли культовий серіал вийде на екрани

Зйомки третього сезону Ейфорії завершилися. Виробництво довго відкладали через страйки у Голлівуді, проблеми з розкладом акторів та залаштунковими інтригами.

Коли вийде новий, третій сезон Ейфорії — ділимося новинами.

Ейфорія 3 сезон — коли вийде

3 сезон серіалу Ейфорія вийде на екрани 12 квітня. Про це стало відомо з нового трейлеру.

З моменту виходу у 2019 році Ейфорія мала шалену популярність, фанати бурхливо обговорювали кожен епізод і миттєво ділилися серіями у соцмережах.

Серіал був визнаним і серед профі: Ейфорія отримала дев’ять премій Еммі, включно з двома нагородами за найкращу жіночу роль для Зендаї.

Ейфорія 3 сезон — сюжет

Ейфорія розпочалася як драматичний серіал, що розповідає про життя підлітків. Його головна героїня — Ру (Зендея), дівчина з наркотичною залежністю, яка намагається знайти баланс між реальністю та своїми демонами. Навколо неї світ підлітків. які мріють про кохання, приховують свою агресію та страхи, шукають місце під сонцем. По суті, серіал — це чесний портрет покоління, що живе на межі.

А як розвиватиметься історія у третьому сезоні Ейфорії? Автор шоу Сем Левінсон ще в серпні 2023 року трохи пролив світло, пояснивши, що створює новий сезон як фільм-нуар і хоче через історію Рю дослідити, що означає бути людиною з принципами у світі, де панує корупція та хаос.

За чутками, 3 сезон Ейфорії обіцяє суттєвий стрибок у часі. Творці серіалу пояснюють це тим, що з підлітковими драмами можна працювати лише до певного моменту. Але час йде, актори та їхні герої дорослішають, і цікаво спостерігати за образами поза стінами старшої школи — зрозуміти, як їхній минулий досвід впливає на доросле життя, і ким вони стають у великому світі.

Ейфорія 3 сезон: хто з акторів повернеться, а хто ні

У новому сезоні глядачі знову побачать знайомі обличчя — зніматимуться Хантер Шафер, Сідні Суїні, Джейкоба Елорді та Колмана Домінго. Як і раніше, у сезоні буде вісім епізодів.

Однак, не всі актори повернуться на екрани. Раніше стало відомо, що Сторм Рейд та Барбі Феррейра не візьмуть участь у продовженні.

Ще під час другого сезону Ейфорії ходило безліч чуток про закулісні конфлікти, особливо про напружені стосунки між творцем шоу Семом Левінсоном та актрисою Барбі Феррейрою. У серпні 2022 року Феррейра оголосила, що не повернеться у третьому сезоні та попрощалася зі своєю героїнею Кет.

Актриса назвала своє звільнення взаємним рішенням і пояснила, що історія її героїні не розвивалася, і їй зовсім не хотілося грати стереотипну роль товстої найкращої подруги, а творці серіалу теж не бачили майбутнього для Кет.

Крім того, 3 сезон Ейфорії вийде без Ангуса Клауда, який виконав роль Фецка — улюбленця публіки. Актор пішов із життя у липні 2023 року у віці 25 років.

Проте з’являться і нові зіркові фігури. У лютому 2025 року Шерон Стоун повідомила, що потрапила до акторського складу третього сезону Ейфорії у таємничій ролі. Актриса була дуже емоційною і сказала, що матиме справжнє задоволення працювати з чудовою командою талановитих людей. А також зазначила, що вважає бачення історії Семом Левінсоном геніальним і має за велику честь стати частиною Ейфорії.

Поцікався також: серіали HBO 2026, які незабаром вийдуть на екрани.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!