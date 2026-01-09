Серіали HBO 2026: 7 найочікуваніших прем’єр січня, які неможливо пропустити

Січень традиційно починається з очікувань — новий рік, нові історії й серіали, які ще довго обговорюватимуть у соцмережах. І HBO знову заходить упевнено: вже з перших днів 2026 року платформа запускає гучні прем’єри, на які чекали місяцями.

Ми зібрали цей огляд, щоб ти не загубився у потоці новинок і точно знав, які серіали дивитися на HBO у цьому році. А головне — перші масштабні прем’єри стартують уже з 1 січня, тож рік почався максимально насичено.

Ось 7 серіалів, на які варто звернути увагу цього місяця.

Лицар сімох королівств (18 січня, HBO Max)

Головна подія для фанатів Гри престолів. Якщо ти шукаєш нові серіали hbo у 2026, то цей приквел — обов’язковий до перегляду. Це історія про мандри шляхетного лицаря сера Дункана Високого та його зброєносця Еґґа за століття до подій оригінальної саги. Більш камерна та душевна історія, ніж Дім Дракона, проте в тому ж улюбленому всесвіті.

Утікай (1 січня, Netflix)

Netflix традиційно розпочинає рік з екранізації Гарлана Кобена. Це напружений кримінальний трилер про зневіреного батька, який шукає доньку-утікачку, але натомість знаходить страшні таємниці та вбивство. Ідеальний вибір для любителів заплутаних сюжетів.

Пітт / The Pitt (8 січня, HBO Max)

Продовження медичного хіта з Ноа Вайлі. Другий сезон обіцяє ще більше напружених лікарняних буднів у реальному часі. Обираючи, які серіали дивитися на hbo в 2026, не оминайте цю драму — її рейтинг від критиків сягнув неймовірних 95%.

Сім циферблатів Аґати Крісті (15 січня, Netflix)

Стильна історична детективна драма. У заміському маєтку звичайна вечірка закінчується загадковою смертю. У ролях — зірковий дует Гелени Бонем Картер та Мартіна Фрімена. Це класика в новому, динамічному прочитанні.

Краса (21 січня, FX on Hulu)

Мабуть, найдивніша прем’єра січня від Раяна Мерфі. Науково-фантастичний боді-горор про вірус, що дарує людям фізичну досконалість, але вбиває їх. У касті — Еван Пітерс, Белла Хадід та Ештон Кутчер.

Диво-людина (27 січня, Disney+)

Для прихильників супергероїки Marvel підготував іронічну комедію. Сюжет крутиться навколо акторів, що намагаються отримати ролі в блокбастері, маючи реальні суперсили. Повернення Бена Кінґслі до ролі Тревора Слеттері — окремий привід для радості.

Поні (15 січня, Peacock)

Шпигунський трилер за участю Емілії Кларк. Дія відбувається в Москві 1977 року. Дві секретарки американського посольства стають агентками ЦРУ після загадкової смерті їхніх чоловіків. Шпигунські ігри в самому серці ворога — динамічно, стильно і актуально.

Незалежно від того, чи ви фанат серіалів hbo 2026, ти віддаєш перевагу затишним детективам Netflix, січень точно не дасть вам сумувати!

