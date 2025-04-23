Топ фентезі-фільмів 2025: підбірка новинок, які перенесуть у чарівні світи

2025 рік обіцяє стати справжнім святом для шанувальників фентезі: на екрани виходять гучні прем’єри з магією, міфами, пригодами та новими візіями знайомих історій. Читай добірку топових фентезі-стрічок, які варто подивитися цього року — у матеріалі. Фільми фентезі: топ 2025 У загублених землях (In the Lost Lands) Прем’єра: березень 2025Режисер: Пол В. С. Андерсон У ролях: Мілла Йовович, Дейв Батіста Фентезі-пригода за мотивами творів Джорджа Р. Р. Мартіна. Відьма Ґрей Аліс і мисливець на монстрів Бойс вирушають у небезпечну подорож, щоб знайти шкіру перевертня. Фільм поєднує постапокаліптичний світ, магію та глибокі моральні дилеми. У загублених землях: трейлер Легенда про Очі (The Legend of Ochi) Прем’єра: 2025 Режисер: Айзая Саксон У ролях: Гелена Зенгель, Фінн Вулфгард, Віллем Дефо Сімейне фентезі про дівчину Юрі, яка вирушає в подорож, щоб повернути міфічну істоту Очі до її дому. Фільм вирізняється використанням ляльок та реальних локацій замість комп’ютерної графіки, що надає йому атмосферу фентезі 1980-х років. Легенда про Очі: трейлер Супермен (Superman) Прем’єра: 11 липня 2025 Режисер: Джеймс Ґанн У ролях: Девід Коренсвет, Ніколас Голт, Рейчел Броснаген Новий погляд на історію Супермена, який відкриває нову еру в кіновсесвіті DC. Очікується поява таких персонажів, як Лекс Лютор, Гай Ґарднер та Метаморфо. Супермен: трейлер Велика, смілива, прекрасна подорож (A Big Bold Beautiful Journey) Прем’єра: 19 вересня 2025 Режисер: Коґонада У ролях: Марґо Роббі, Колін Фаррелл Романтичне фентезі про двох незнайомців, яких об’єднує неймовірна подорож. Фільм обіцяє поєднати емоційну глибину з візуальною красою, підкріплену музикою Джо Хісаїші. Велика, смілива, прекрасна подорож: трейлер Аватар: Вогонь і попіл (Avatar: Fire and Ash) Прем’єра: 19 грудня 2025 Режисер: Джеймс Кемерон Третя частина епічної саги про Пандору. Очікується новий рівень візуальних ефектів та глибше занурення в екологічні та духовні теми світу Наві. Аватар: Вогонь і попіл — трейлер Читати на тему Найкращі фільми про море: захопливі пригоди та виживання у морській стихії Добірка фільмів про пригоди в морі, катастрофи та виживання у стихії. Сімейні фільми про літо і море — у нашому матеріалі. Фільми-фентезі 2025: переосмислення класичних легенд у світі цифрових технологій Казка про фею зубів (A Tooth Fairy Tale) Прем’єра: 2 травня 2025 Сімейне фентезі про пригоди феї зубів, яке обіцяє бути веселим та чарівним переглядом для всієї родини. Казка про фею зубів: трейлер Відьмак: Сирени глибин (The Witcher: Sirens of the Deep) Прем’єра: 2025 Анімаційний фільм у всесвіті Відьмака, який розповідає про нову пригоду Ґеральта з Рівії. Очікується глибоке занурення в морські міфи та легенди. Відьмак: Сирени глибин — трейлер Людина-вовк (Wolf Man) Прем’єра: 2025 Рімейк класичного фільму жахів, який обіцяє новий погляд на історію перевертня з сучасними візуальними ефектами та глибоким психологізмом. Людина-вовк: трейлер Спанч Боб: У пошуках Квадратних Штанів (The SpongeBob Movie: Search for SquarePants) Прем’єра: 2025 Нова пригода улюбленого героя Спанч Боба, яка обіцяє бути наповненою гумором, фантазією та морськими пригодами. Спанч Боб: У пошуках Квадратних Штанів — трейлер Білосніжка (Snow White) Прем’єра: 2025 Нова адаптація класичної казки про Білосніжку, яка обіцяє сучасний підхід до знайомої історії з акцентом на феміністичні теми та візуальну естетику. Білосніжка: трейлер Ці фільми обіцяють захопливі пригоди, магічні світи та незабутні враження. Не пропустіть можливість зануритися у світ фентезі у 2025 році! А ще раніше Вікна інформували своїх читачів про дату прем’єри в Україні магічної франшизи про Гаррі Поттера. Фото: Скриншот із відео Аватар: Вогонь і попіл та Легенда про Очі А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Фільми та серіали Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter