Топ фентезі-фільмів 2025: підбірка новинок, які перенесуть у чарівні світи

2025 рік обіцяє стати справжнім святом для шанувальників фентезі: на екрани виходять гучні прем’єри з магією, міфами, пригодами та новими візіями знайомих історій.

Читай добірку топових фентезі-стрічок, які варто подивитися цього року — у матеріалі.

Фільми фентезі: топ 2025

У загублених землях (In the Lost Lands)

Прем’єра: березень 2025

Режисер: Пол В. С. Андерсон

У ролях: Мілла Йовович, Дейв Батіста

Фентезі-пригода за мотивами творів Джорджа Р. Р. Мартіна. Відьма Ґрей Аліс і мисливець на монстрів Бойс вирушають у небезпечну подорож, щоб знайти шкіру перевертня. Фільм поєднує постапокаліптичний світ, магію та глибокі моральні дилеми.​

У загублених землях: трейлер

Легенда про Очі (The Legend of Ochi)

Прем’єра: 2025

Режисер: Айзая Саксон

У ролях: Гелена Зенгель, Фінн Вулфгард, Віллем Дефо

Сімейне фентезі про дівчину Юрі, яка вирушає в подорож, щоб повернути міфічну істоту Очі до її дому. Фільм вирізняється використанням ляльок та реальних локацій замість комп’ютерної графіки, що надає йому атмосферу фентезі 1980-х років.

Легенда про Очі: трейлер

Супермен ( Superman)

Прем’єра: 11 липня 2025

Режисер: Джеймс Ґанн

У ролях: Девід Коренсвет, Ніколас Голт, Рейчел Броснаген

Новий погляд на історію Супермена, який відкриває нову еру в кіновсесвіті DC. Очікується поява таких персонажів, як Лекс Лютор, Гай Ґарднер та Метаморфо.

Супермен: трейлер

Велика, смілива, прекрасна подорож (A Big Bold Beautiful Journey)

Прем’єра: 19 вересня 2025

Режисер: Коґонада

У ролях: Марґо Роббі, Колін Фаррелл

Романтичне фентезі про двох незнайомців, яких об’єднує неймовірна подорож. Фільм обіцяє поєднати емоційну глибину з візуальною красою, підкріплену музикою Джо Хісаїші.

Велика, смілива, прекрасна подорож: трейлер

Аватар: Вогонь і попіл (Avatar: Fire and Ash)

Прем’єра: 19 грудня 2025

Режисер: Джеймс Кемерон

Третя частина епічної саги про Пандору. Очікується новий рівень візуальних ефектів та глибше занурення в екологічні та духовні теми світу Наві.

Аватар: Вогонь і попіл — трейлер

Фільми-фентезі 2025: переосмислення класичних легенд у світі цифрових технологій

Казка про фею зубів (A Tooth Fairy Tale)

Прем’єра: 2 травня 2025

Сімейне фентезі про пригоди феї зубів, яке обіцяє бути веселим та чарівним переглядом для всієї родини.

Казка про фею зубів: трейлер

Відьмак: Сирени глибин (The Witcher: Sirens of the Deep)

Прем’єра: 2025

Анімаційний фільм у всесвіті Відьмака, який розповідає про нову пригоду Ґеральта з Рівії. Очікується глибоке занурення в морські міфи та легенди.

Відьмак: Сирени глибин — трейлер

Людина-вовк (Wolf Man)

Прем’єра: 2025

Рімейк класичного фільму жахів, який обіцяє новий погляд на історію перевертня з сучасними візуальними ефектами та глибоким психологізмом.

Людина-вовк: трейлер

Спанч Боб: У пошуках Квадратних Штанів (The SpongeBob Movie: Search for SquarePants)

Прем’єра: 2025

Нова пригода улюбленого героя Спанч Боба, яка обіцяє бути наповненою гумором, фантазією та морськими пригодами.​

Спанч Боб: У пошуках Квадратних Штанів — трейлер

Білосніжка (Snow White)

Прем’єра: 2025

Нова адаптація класичної казки про Білосніжку, яка обіцяє сучасний підхід до знайомої історії з акцентом на феміністичні теми та візуальну естетику.​

Білосніжка: трейлер

Ці фільми обіцяють захопливі пригоди, магічні світи та незабутні враження. Не пропустіть можливість зануритися у світ фентезі у 2025 році!​

А ще раніше Вікна інформували своїх читачів про дату прем’єри в Україні магічної франшизи про Гаррі Поттера.

Фото: Скриншот із відео Аватар: Вогонь і попіл та Легенда про Очі

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