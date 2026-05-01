Ззовні 4 сезон: повний графік виходу серій та офіційна дата релізу в Україні

Містичне містечко Фромвілл продовжує свою історію у новому сезоні. Станом на сьогодні перші два епізоди четвертої частини вже вийшли на екрани, дозволивши бодай трохи розплутати нитку заплутаного сюжету.

Разом із прем’єрою глядачам став доступний і офіційний графік виходу серій Ззовні 4 сезон, що дозволяє чітко планувати перегляд до самої кульмінації в червні.

Що стало зрозуміло з перших серій 4 сезону

Четвертий сезон розпочався з посилення агресії з боку міста. У другій серії відбулася ключова подія — трансформація таємничого Чоловіка у Жовтому. Ця сутність змінила подобу і тепер з’являється у місті у вигляді жінки, яка видає себе за доньку священика.

Першою дією цієї героїні стало вбивство нового мешканця, який щойно потрапив до Фромвілля. Поява персонажа, що прикидається людиною, якій зазвичай довіряють без вагань, змінює правила виживання для всієї громади. На тлі цих подій Бойд намагається втримати контроль над ситуацією, попри дедалі сильніший психологічний тиск та наслідки повернення Смайлі.

Офіційний графік виходу серій 4 сезону Ззовні

Трансляції відбуваються на платформі MGM+. Для глядачів, які відстежують розклад виходу серій 4 сезону Ззовні, актуальні дати наступні:

1 серія — 19 квітня 2026 року (реліз відбувся);

2 серія — 26 квітня 2026 року (реліз відбувся);

3 серія — 3 травня 2026 року;

4 серія — 10 травня 2026 року;

5 серія — 17 травня 2026 року;

6 серія — 24 травня 2026 року;

7 серія — 31 травня 2026 року;

8 серія — 7 червня 2026 року;

9 серія — 14 червня 2026 року;

10 серія (фінал сезону) — 21 червня 2026 року.

Варто враховувати різницю в часі між США та Європою. Нові епізоди виходять на MGM+ о 21:00 за східним часом по неділях, тому фактична дата виходу серіалу Ззовні 4 сезону в Україні — ранок понеділка.

Четверта частина хоррору складається з десяти епізодів. Поточний графік виходу серій Ззовні 4 сезон підтверджує щотижневий формат виходу без перерв. Кожна серія доступна у високій якості та супроводжується українськими субтитрами.

Станом на зараз серіал дата виходу серій офіційно підтверджена мовником, залишається головним проектом у жанрі містичного трилера на поточну весну.

Кожна наступна серія продовжує історію Джейд та Табіти біля Дерева пляшок, а також спроби Бойда зберегти стабільність у місті, де зло навчилося прикидатися донькою пастора.

