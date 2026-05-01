Коли садити огірки у травні 2026: сприятливі та заборонені дати

Плануєш посадити у травні огірки, але не знаєш найкращих дат для щедрого врожаю?

Орієнтуйся за місячним календарем — огірки, як й інша городина, мають у ньому свої особливі дні посадки. Коли у травні 2026 садити огірки — читай у нашому матеріалі.

Коли садити огірки у травні 2026 року за місячним календарем

У травні зазвичай у відкритий ґрунт висаджують вже готову розсаду — вирощені з неї огірочки швидко підуть в ріст, будуть сильними та невдовзі порадують тебе першими хрумкими плодами.

Але якщо ти плануєш вирощувати огірки з насіння відразу у відкритому ґрунті, травень — саме час для посадки, адже земля вже добре прогрілася.

Звісно, вплив місячного календаря на інтенсивність росту огірків та кількість плодів науково не доведений, та якщо тобі так буде спокійніше за врожай, чому б не дотриматися такого ритуалу садівництва? У вирощуванні городу всі способи чудові!

Місяць має чотири активні фази, дві з яких є продуктивними для врожаю, а дві інших — ні. У фазі Місяця, який росте, найкраще розростається верхня, наземна частина рослини.

А от у фазі між повнею та молодиком, у ріст краще йде коріння.

На молодик і повню краще утриматися від будь-яких посадок. Тримай місячний посівний календар на травень 2026 по всіх культурах.

За місячним посівним календарем на травень 2026 року, найкращими датами для посадки огірків будуть 11, 12, 13, 20, 21, 31 число.

Загалом, усі дії, пов’язані з рослинами, краще проводити на Місяць, що зростає. Тож гарним буде період з 19 по 29 травня.

Категорично заборонено висаджувати огірки в дні повного і нового місяця. Не можна саджати на молодик — 15-18 травня 2026 року та на повний місяць — 1, 2, 3, 30, 31 травня 2026 року.

А от про те, як правильно сіяти огірки, якої температури дочекатися, аби висіяти їх у відкритий ґрунт, можеш почитати в іншому нашому матеріалі.

За якої температури садити огірки у травні

Оптимальною температурою повітря для висадки огірків є +15 градусів тепла. Важливо, що вночі вже не має бути заморозків, адже огірки дуже чутливі до них.

До таких стійких температур повітря у травні прогрівається ближче до середини та кінця місяця.

У південних та східних областях країни садити огірки можна вже на початку травня, а в інших регіонах краще вичекати до середини і кінця місяця.

Як садити огірки на розсаду насінням: корисні поради

Якщо ти саджаєш огірки в травні у відкритий ґрунт насінням, прорости їх для швидкого проростання:

розведи марганцівку з водою до появи рожевого кольору;

опусти в розчин насіння, почекай півгодини;

промий теплою проточною водою;

розклади на блюдце мокру серветку або марлю;

рівномірно розклади по ній насіння;

постав блюдце в тепле місце.

Через кілька днів твоє насіння “проклюнеться” і буде готове до посадки.

А якщо ти хочеш посадити огірки у відкритий ґрунт насінням і бути певним (-ою), що воно не замерзне через випадкові травневі заморозки, скористайся оригінальним способом посадки під пластикові пляшки.

Раніше ми писали, що покласти в лунку при посадці огірків: поради для різних типів ґрунтів та екологічні добрива для покращення врожаю.

