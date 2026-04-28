Чим обробити виноград навесні від хвороб та комах — корисні поради для саду

Весною дуже важливо допомогти рослинам позбутися збудників хвороб та комах, які прокидаються і починають ласувати соками дерев та кущів. У матеріалі ми розповідаємо, чим обробити виноград навесні 2024 від хвороб та шкідників. Читай поради та розпочинай захист свого саду.

Чим обробити виноград навесні 2026 від хвороб та шкідників

Виноград, так само як і плодові дерева, потребує обприскування й уваги садівників. Особливо, якщо твій виноградник ще молодий. Обробка винограду від хвороб та шкідників дає можливість кущам легше плодоносити і відповідно забезпечує кращий урожай.

Якщо на кущах винограду не видно зовнішніх ознак хвороб або шкідників, обробити його все ж потрібно. Нині погода для обробки сприятлива, тому можна розпочинати обприскувати кущі.

Обробляти виноград потрібно в суху і сонячну погоду. Найкраще зробити це тричі за весну — по голій лозі від збудників хвороб та шкідників, у травні та додатково перед самим цвітінням.

Найпершою має бути весняна обробка винограду проти фунгіцидів — грибкових захворювань. Зараз є доволі широкий вибір препаратів у магазинах для саду та городу.

Найпопулярнішими є 1% розчин залізного купоросу, Топаз, Іскра-М, Аліот.

Якщо ти хочеш обробити виноград натуральними засобами, спробуй зробити відвар з кропиви, цибулі або часнику. До речі, ми розповідали, коли потрібно обрізати виноград навесні.

Обробка винограду від шкідників

Найпоширенішими шкідниками, які псують листя та плоди, є попелиця та павутинний кліщ. Щоб позбутися їх, виноград можна обробити такими засобами:

Фозалон. Перметрин. Колоїдна сірка 75%. Настій картопляного бадилля. Готується в пропорції 2 кг подрібненого бадилля на 10 л води. Настоюється кілька годин. Мильний розчин. Шматок дігтярного мила потрібно подрібнити і розчинити в 10 л води.

Під час обробки винограду варто пам’ятати про захисний костюм та дозування препаратів, щоб уникнути отруєння речовинами та опіків кущів.

Раніше ми розповідали, чим обробляти дерева навесні.

