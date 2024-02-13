Для здоров’я і плодючості: чим обробляти дерева навесні і коли можна починати обприскування

Турбота про сад є важливою складовою його плодючості і краси. З приходом сонця і тепла все живе прокидається, в тому числі й шкідники, які можуть насідати на деревах та псувати їх. Читай у нашому матеріалі, чим обробляти дерева навесні, коли це робити і чим.
Навесні необхідно обприскувати дерева від шкідників та збудників хвороб, адже за зиму їх могло накопичитися багато. Найбільш сприятливим часом для обприскування дерев є кінець квітня — початок травня.
У цей час деревам уже не загрожують заморозки і ще не ростуть плоди. Коли на деревах розпускається листя та квіти, потрібно починати обробку від шкідників. Для обприскування найкраще дочекатися теплої погоди без вітру та дощів.
Обприскування найбільше потребують такі дерева:
Обприскування дерев забезпечує не лише захист від шкідників і хвороб, а ще й збільшує їх плодючість, зберігає від впливу навколишнього середовища.
Спершу необхідно визначити, які дерева і чим ти хочеш обробити. Підготувати засоби для обприскування дерев можна самостійно. Якщо ти побачив(-ла) в саду шкідників, підбери засіб саме проти цього виду.
Дочекайся сонячної і теплої погоди. Дуже важливо, щоб обприскування не змило дощем. Адже тоді не буде жодного ефекту і доведеться все робити наново.
Фото: Pexels
Придбай або зроби розчин самостійно та перелий його в обприскувач. Почни обробляти дерева засобом від кори до листя, якщо є зелені плоди, їх також можна обробити.
Не забудь про захисний одяг. Адже хімікати можуть потрапити в дихальні шляхи. Для захисту надягни костюм, маску та рукавички. А після обприскування випери одяг та сходи в душ.
Якщо ти хочеш захистити дерева від шкідників, використай один із цих обприскувачів:
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