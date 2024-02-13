Для здоровья и плодовитости: чем обрабатывать деревья весной и когда можно начинать опрыскивание

Забота о саде является важной составляющей его плодовитости и красоты. С приходом солнца и тепла все живое просыпается, в том числе вредители, которые могут наседать на деревья и портить их. Читай в нашем материале, чем обрабатывать деревья весной, когда это делать и чем.

Когда нужно обрабатывать деревья весной

Весной необходимо опрыскивать деревья от вредителей и возбудителей болезней, ведь за зиму их могло накопиться много. Наиболее благоприятным временем для опрыскивания деревьев является конец апреля — начало мая.

В это время деревьям уже не угрожают заморозки и еще не растут плоды. Когда на деревьях распускаются листья и цветы, нужно начинать обработку от вредителей. Для опрыскивания лучше всего дождаться теплой погоды без ветра и дождей.

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В опрыскивании больше всего нуждаются такие деревья:

Фруктовые — яблони, груши, вишни, черешни, абрикосы, персики и подобные.

Декоративные — клены, ели, туи, кусты.

Листопадные деревья — дубы, ясени, березы и другие.

Опрыскивание деревьев обеспечивает не только защиту от вредителей и болезней, но и увеличивает их плодовитость, бережет от воздействия окружающей среды.

Как правильно обрабатывать деревья

Для начала необходимо определить, какие деревья и чем ты хочешь обработать. Подготовить средства для опрыскивания деревьев можно самостоятельно. Если ты увидел(-а) в саду вредителей, подбери средство именно против этого вида.

Дождись солнечной и теплой погоды. Очень важно, чтобы опрыскивание не смыло дождем. Ведь тогда не будет никакого эффекта и придется все делать заново.

Приобрети или сделай раствор самостоятельно и перелей его в опрыскиватель. Начни обрабатывать деревья средством от коры до листьев, если есть зеленые плоды, их тоже можно обработать.

Не забудь о защитной одежде. Ведь химикаты могут попасть в дыхательные пути. Для защиты надень костюм, маску и перчатки. А после опрыскивания постирай одежду и сходи в душ.

Чем обрабатывать деревья весной

Если ты хочешь защитить деревья от вредителей, используй один из этих опрыскивателей:

Бордосская смесь. Природное и очень эффективное средство, которое защищает деревья от болезней и вредителей. Смешай 100 г купрум-сульфата и 100 г извести в 10 л воды. Опрыскивай деревья. Для борьбы с вредителями ты можешь использовать химические средства перметрин, малатион или карбарил. Они продаются в магазинах для сада и огорода. Если на деревьях заметны грибковые заболевания, их можно опрыскать фунгицидами. Среди специальных препаратов есть манкоцеб или фенбуконазол. Если ты хочешь опрыскать деревья органическими веществами, для этого хорошо подойдет отвар чеснока или перца. Они хорошо борются с вредителями и защищают деревья. Приготовить такие отвары достаточно просто и недорого в домашних условиях.

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