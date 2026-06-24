Стиль жизни

Нужно ли поливать картошку в жару: советы, которые приумножат твой урожай

Ирина Танасийчук, журналист сайта 24 июня 2026, 12:30 4 мин.
нужно ли поливать картофель
Фото Unsplash

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