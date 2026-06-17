Чим кропити картоплю від фітофтори: дієві препарати, які збережуть твій врожай

Найчастіше картопля на городах займає великі площі, адже вона — наш другий хліб. Тому її хвороби стають справжньою катастрофою. Особливо небезпечна фітофтора, яка здатна знищити понад половину врожаю. Чим кропити картоплю від фітофтори, щоб захистити та вилікувати її — читай у нашому матеріалі.

Фітофтора на картоплі: кращі методи боротьби

Якщо минулого року твій врожай був заражений фітофторою, існує велика ймовірність, що посадковий матеріал зберігав в собі збудників хвороби, і вона може повторитися. Проте ця проблема не є критичною, адже і землю, і картоплю на посадку можна знезаразити.

Картоплю обробляють фунгіцидами, ґрунт знезаражують мідним або залізним купоросом. А під час зростання картоплі кроплять її знезаражувальними препаратами — і вибір тут широкий. Це можуть бути й безпечні біологічні фунгіциди проти фітофтори, й потужна “хімія”, і народні засоби боротьби з фітофторозом.

Чим обробляти — залежить від рівня зараженості ділянки. Для профілактики й проти слабких проявів хвороби достатньо народних методів та біопрепаратів. А от, якщо фітофтора активно розповсюдилася і почала свою чорну справу, допоможуть лише хімічні протруйники. Вони здатні вилікувати навіть запущені випадки.

Чим кропити картоплю від фітофтори: народні методи

Серед засобів, які використовують городники, аби не допустити появи та розповсюдження фітофтори: присипання попелом, оприскування з йодом, трихополом, марганцівкою, фурациліном — ці речовини добре зарекомендували себе в боротьбі із хворобою.

Деревний попіл

Проти фітофтори розсип попіл на ділянці перед посадкою картоплі. А коли зійдуть сходи — повтори процедуру вже в міжряддях та обтруси самі кущі.

Також можеш провести оприскування, зробивши розчин на основі попелу, додавши до нього мила (воно служитиме як прилипач)

Рецепт розчину на основі попелу для оприскування:

300 г попелу розбав у двох літрах води, пів години кип’яти, дай настоятися чотири години. Додай 30–40 г господарського мила, доведи об’єм до 10 л, проціди й оброби картоплю.

Розчин йоду з молоком

Знезаразити землю та кущі картоплі від фітофторозу може допомогти такий розчин: у відро води додай 15 крапель йоду та 1 літр молока. Обприскуй кожні 2 тижні.

Розчин з метронідазолом

Приготуй розчин із 1 літра води та 1 пігулки аптечного препарату — антибіотика метронідазолу. Як і в попередньому рецепті, оприскуй кожні 2 тижні.

Фурацилін

Розтовчи 10 пігулок фурациліну та розчини їх у невеликій кількості теплої води. Змішай з 10 літрами холодної води. води. Першу обробку картоплі проти фітофтори проведи перед цвітінням рослин. Вдруге кропи через два тижні. Втретє оброби рослини проти фітофтори наприкінці серпня.

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Чим обробити картоплю від фітофтори, щоб зміцнити її імунітет

До профілактичних народних методів, які запобігають появі фітофтори на картоплі та зміцнюють її імунітет можна віднести морську сіль, кефір та пекарські дріжджі.

Морську сіль розводять в такій пропорції: 1 склянка на відро води — і обробляють картоплю.

Кропити картоплю проти фітофтори можна й розчином дріжджів: 100 грамів на відро води.

Або обприскати рослини розчином кефіру: 1 літр на відро води.

Усі ці препарати одночасно підгодовують рослини, зміцнюючи їх.. Та у разі масованого зараження картоплі фітофторою вони можуть виявитися надто слабкими. Але є біологічні препарати, які також нешкідливі для людей. Їх розробили науковці спеціально для боротьби з цією хворобою.

Чим кропити картоплю від фітофтори: біологічні та хімічні препарати

Біопрепарати проти фітофторозу

Серед біопрепаратів, які допоможуть позбутися фітофтори на картоплі — Фітоспорин та Фітодоктор. Вони містять бактерії, які знищують спори фітофтори.

Це нешкідливі для здоров’я природні антибіотики, здатні підтримати здорову мікрофлору кореневої системи картоплі (та інших культур) та допомогти рослинам протистояти хворобам. Єдиною умовою їхнього використання є постійно вологий ґрунт під рослинами — лише так бактерії, які є в складі препаратів, виживатимуть та працюватимуть.

Найкращі фунгіциди для боротьби з фітофторою на картоплі

Радоміл-Голд;

Скор;

Квадріс

Бордоська суміш.

Це сильні фунгіциди нового покоління, які успішно долають фітофтору. Кропити ними картоплю можна 2 або 3 рази — це вказано в інструкції. Ретельно дотримуючись правил використання препаратів, ти точно збережеш врожай.

Тепер ти знаєш майже усі дієві препарати, якими можна кропити картоплю проти фітофтори. Скористайся нашими порадами — і чекай на гарний врожай.

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