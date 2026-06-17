Стиль життя

Чим кропити картоплю від фітофтори: дієві препарати, які збережуть твій врожай

Ольга Петухова, редакторка сайту 17 Червня 2026, 13:30 4 хв.
чим кропити картоплю від фітофтори
Фото Pexels

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