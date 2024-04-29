Що посадити біля картоплі — найкращі сусіди, які піднімуть врожай бульби

Ти садиш картоплю рядками й хочеш, щоб широкі міжряддя не гуляли? Від того, які саме овочі ти обереш в сусіди бульбі, напряму залежить її врожай! Тож, що садити біля картоплі — читай у нашому матеріалі.

Рослини, які ростуть поруч, впливають на врожайність та імунітет картоплі, а невірно підібрані сусіди можуть згубно вплинути на основні посадки: заразити бульбу хворобами або поділитися спільними шкідниками. Але є чимало рослин, які є компаньйонами бульби, хто вони — читай в нашому матеріалі.

Що посадити між рядками картоплі для гарного врожаю

Аби овочі або трави, які ти посадиш поруч, не забирали з землі надто багато поживних речовин, обирай ті, які не зашкодять картоплі й не стануть конкурувати з нею за їжу.

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З картоплею добре уживуться:

Листова зелень: кріп, петрушка, базилік, шпинат, коріандр тощо. Ці рослини проривають при прополюванні й вони не витягують багато корисних речовин з землі. Квасоля : збагачує ґрунт киснем, якого потребує бульба. Посаджені поруч, рослини взаємно збільшують врожайність і бережуть одне одного від шкідників: квасоля захищає картоплю від колорадського жука, а картопля відлякує від квасолі мексиканського жука. Капуста: сусід, що добре росте біля картоплі за умови широких міжрядь, адже капусті потрібно сонце, і в затісному й затемненому місці вона не розвинеться. Та і є вірогідність, що на неї у затінку нападуть слимаки. Цибуля і часник: ці рослини — джерело фітонцидів, які відмінно відлякують шкідників бульби, ще й боронять врожай від фітофторозу. Кукурудза: такий сусід навіть здатен покращити врожай картоплі. Однак високоросла кукурудза може затіняти посадки картоплі, тож краще садити її по краях ділянки, і не з південного боку. Буряк: буряк і картопля добре уживаються поруч, вони не мають спільних шкідників і хвороб.

Що ще можна посадити між рядами картоплі? Баклажани, редис, горох, броколі.

Що не можна садити між рядами картоплі

Точно не можна садити поруч з картоплею будь-які рослини сімейства пасльонових, оскільки вони мають спільні хвороби й однакових шкідників, і є шанс, що вони заражатимуть одне одного.

Найгіршими сусідами картоплі будуть: помідори, баклажани, солодкий і гострий перець.

Не варто саджати поруч з картоплею соняшники: вони затіняють посадки, як і кукурудза. Та на додаток ще й добряче витягують з землі поживні речовини. Врожаю картоплі за такого сусідства можна і не дочекатися.

Кабачки та огірки у міжряддях будуть конкурувати з картоплею.

Вони сильно розростаються, також хворіють на фітофтороз, й можуть передати хворобу й кущам бульби.

Тепер ти знаєш, що можна садити поруч із картоплею, а яким овочам шукати іншого місця. Плануй город правильно і насолоджуйся багатим врожаєм.

Раніше ми писали, як садити цибулю навесні.

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