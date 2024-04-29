Що посадити біля картоплі — найкращі сусіди, які піднімуть врожай бульби

Ти садиш картоплю рядками й хочеш, щоб широкі міжряддя не гуляли? Від того, які саме овочі ти обереш в сусіди бульбі, напряму залежить її врожай! Тож, що садити біля картоплі — читай у нашому матеріалі.
Рослини, які ростуть поруч, впливають на врожайність та імунітет картоплі, а невірно підібрані сусіди можуть згубно вплинути на основні посадки: заразити бульбу хворобами або поділитися спільними шкідниками. Але є чимало рослин, які є компаньйонами бульби, хто вони — читай в нашому матеріалі.
Аби овочі або трави, які ти посадиш поруч, не забирали з землі надто багато поживних речовин, обирай ті, які не зашкодять картоплі й не стануть конкурувати з нею за їжу.
З картоплею добре уживуться:
Що ще можна посадити між рядами картоплі? Баклажани, редис, горох, броколі.
Що ще можна посадити між рядами картоплі? Баклажани, редис, горох, броколі.
Точно не можна садити поруч з картоплею будь-які рослини сімейства пасльонових, оскільки вони мають спільні хвороби й однакових шкідників, і є шанс, що вони заражатимуть одне одного.
Найгіршими сусідами картоплі будуть: помідори, баклажани, солодкий і гострий перець.
Найгіршими сусідами картоплі будуть: помідори, баклажани, солодкий і гострий перець.
Не варто саджати поруч з картоплею соняшники: вони затіняють посадки, як і кукурудза. Та на додаток ще й добряче витягують з землі поживні речовини. Врожаю картоплі за такого сусідства можна і не дочекатися.
Кабачки та огірки у міжряддях будуть конкурувати з картоплею.
Кабачки та огірки у міжряддях будуть конкурувати з картоплею.
Вони сильно розростаються, також хворіють на фітофтороз, й можуть передати хворобу й кущам бульби.
Тепер ти знаєш, що можна садити поруч із картоплею, а яким овочам шукати іншого місця. Плануй город правильно і насолоджуйся багатим врожаєм.
Раніше ми писали, як садити цибулю навесні.
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