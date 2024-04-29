Что посадить возле картофеля — лучшие соседи, которые повысят урожай бульбы

Ты сажаешь картошку рядками и хочешь, чтобы широкие междурядья не гуляли? От того, какие именно овощи ты выберешь в соседи бульбе, напрямую зависит ее урожай! Что садить возле картофеля — читай в нашем материале.

Растения, растущие рядом, влияют на урожайность и иммунитет картофеля, а неверно подобранные соседи могут губительно влиять на основные посадки: заразить клубни болезнями или поделиться общими вредителями. Но есть немало растений, которые являются компаньонами бульбы, кто они — читай в нашем материале.

Что посадить между рядами картофеля для хорошего урожая

Овощи или травы, которые ты посадишь рядом, не должны забирать из земли слишком много питательных веществ. Поэтому выбирай те из них, которые не навредят картошке и не станут конкурировать с ней за еду.

Сейчас также смотрят

С картофелем хорошо уживутся:

Листовая зелень: укроп, петрушка, базилик, шпинат, кориандр и т.д. Эти растения прорывают при прополке и они не берут много полезных веществ из земли. Фасоль: обогащает почву кислородом, в котором нуждается картофель. Посаженные рядом, растения взаимно увеличивают урожайность и берегут друг друга от вредителей: фасоль защищает картофель от колорадского жука, а картофель отпугивает от фасоли мексиканского жука. Капуста: сосед, хорошо растущий возле картофеля при условии широких междурядий, ведь капусте нужно солнце, и в тесном и слишком темном месте она не разовьется. Да и есть вероятность, что на нее в тени нападут улитки. Лук и чеснок: эти растения — источник фитонцидов, которые отлично отпугивают вредителей клубня, а также защищают урожай от фитофтороза. Кукуруза: такой сосед даже способен улучшить урожай картофеля. Однако высокорослая кукуруза может затенять посадки картофеля, поэтому лучше сажать ее по краям участка, и не с южной стороны. Свёкла: свёкла и картофель хорошо уживаются рядом, у них нет общих вредителей и болезней.

Что еще можно усадить между рядами картофеля? Баклажаны, редис, горох, брокколи.

Что нельзя сажать между рядами картофеля

Точно нельзя сажать рядом с картофелем какие-либо растения семейства пасленовых, поскольку они имеют общие болезни и одинаковых вредителей, и есть шанс, что они будут заражать друг друга.

Худшими соседями картофеля будут: помидоры, баклажаны, сладкий и острый перец.

Не стоит сажать рядом с картофелем подсолнухи: они затеняют посадки, как и кукуруза. Вдобавок еще и берут из земли питательные вещества. Урожая картофеля при таком соседстве можно и не дождаться.

Кабачки и огурцы в междурядьях будут конкурировать с картофелем.

Они сильно разрастаются и также болеют фитофторозом, поэтому могут передать болезнь кустам картофеля.

Теперь ты знаешь, что можно сажать рядом с картошкой, а каким овощам искать другое место. Планируй огород правильно и наслаждайся богатым урожаем.

Раньше мы писали, как сажать лук весной.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.