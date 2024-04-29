Что посадить возле картофеля — лучшие соседи, которые повысят урожай бульбы

Ты сажаешь картошку рядками и хочешь, чтобы широкие междурядья не гуляли? От того, какие именно овощи ты выберешь в соседи бульбе, напрямую зависит ее урожай! Что садить возле картофеля — читай в нашем материале.
Растения, растущие рядом, влияют на урожайность и иммунитет картофеля, а неверно подобранные соседи могут губительно влиять на основные посадки: заразить клубни болезнями или поделиться общими вредителями. Но есть немало растений, которые являются компаньонами бульбы, кто они — читай в нашем материале.
Овощи или травы, которые ты посадишь рядом, не должны забирать из земли слишком много питательных веществ. Поэтому выбирай те из них, которые не навредят картошке и не станут конкурировать с ней за еду.
С картофелем хорошо уживутся:
Что еще можно усадить между рядами картофеля? Баклажаны, редис, горох, брокколи.
Что еще можно усадить между рядами картофеля? Баклажаны, редис, горох, брокколи.
Точно нельзя сажать рядом с картофелем какие-либо растения семейства пасленовых, поскольку они имеют общие болезни и одинаковых вредителей, и есть шанс, что они будут заражать друг друга.
Худшими соседями картофеля будут: помидоры, баклажаны, сладкий и острый перец.
Худшими соседями картофеля будут: помидоры, баклажаны, сладкий и острый перец.
Не стоит сажать рядом с картофелем подсолнухи: они затеняют посадки, как и кукуруза. Вдобавок еще и берут из земли питательные вещества. Урожая картофеля при таком соседстве можно и не дождаться.
Кабачки и огурцы в междурядьях будут конкурировать с картофелем.
Кабачки и огурцы в междурядьях будут конкурировать с картофелем.
Они сильно разрастаются и также болеют фитофторозом, поэтому могут передать болезнь кустам картофеля.
Теперь ты знаешь, что можно сажать рядом с картошкой, а каким овощам искать другое место. Планируй огород правильно и наслаждайся богатым урожаем.
Раньше мы писали, как сажать лук весной.
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