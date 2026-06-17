Чем обрызгать картофель от фитофторы: действенные препараты, которые сохранят твой урожай

Чаще всего картофель на огородах занимает большие площади, ведь он — наш второй хлеб. Потому его болезни становятся настоящей катастрофой. Особенно опасна фитофтора, способная уничтожить более половины урожая. Чем обрызгать картофель от фитофторы, чтобы защитить и вылечить его — читай в нашем материале.

Фитофтора на картофеле: лучшие методы борьбы

Если в прошлом году твой урожай был заражен фитофторой, существует большая вероятность, что посадочный материал сохранял в себе возбудителей болезни и она может повториться. Однако эта проблема не критична, ведь и землю, и картофель на посадку можно обеззаразить.

Картофель обрабатывают фунгицидами, почву обеззараживают медным или железным купоросом. А подрастающий картофель обрызгивают обеззараживающими препаратами — и выбор здесь широк. Это могут быть и безопасные биологические фунгициды против фитофторы, и мощная “химия”, и народные средства борьбы с фитофторозом.

Чем обрабатывать — зависит от уровня зараженности участка. Для профилактики и против слабых проявлений заболевания достаточно народных методов и биопрепаратов. А вот если фитофтора активно распространилась и начала свое черное дело, помогут только химические протравители. Они способны вылечить даже запущенные случаи.

Чем обрызгать картофель от фитофторы: народные методы

Среди средств, которые используют огородники, чтобы не допустить появления и распространения фитофторы: присыпание пеплом, опрыскивание с йодом, трихополом, марганцовкой, фурацилином — эти вещества хорошо зарекомендовали себя в борьбе с болезнью.

Древесный пепел

Против фитофторы рассыпь пепел на участке перед посадкой картофеля. А когда он взойдет — повтори процедуру уже в междурядьях и притруси сами кусты.

Также можешь опрыскать кусты, сделав раствор на основе пепла, добавив к нему мыла (оно будет служить как прилипатель).

Рецепт раствора на основе золы для опрыскивания:

300 г пепла разбавь в двух литрах воды, пол часа кипяти, дай настояться четыре часа. Добавь 30–40 г хозяйственного мыла, доведи объем до 10 л, процеди и обработай картофель.

Раствор йода с молоком

Обеззаразить землю и кусты картофеля от фитофтороза может помочь такой раствор: в ведро воды добавь 15 капель йода и 1 литр молока. Опрыскивай каждые 2 недели.

Раствор с метронидазолом

Приготовь раствор из 1 литра воды и 1 таблетки аптечного препарата — антибиотика метронидазола. Как и в предыдущем рецепте, опрыскивай каждые 2 недели.

Фурацилин

Растолки 10 таблеток фурацилина и раствори их в небольшом количестве теплой воды. Смешай с 10 литрами холодной воды. Первую обработку картофеля против фитофторы проведи перед цветением растений. Второй раз обрызгай его через две недели. В третий раз обработай растения в конце августа.

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Чем обработать картофель от фитофторы, чтобы укрепить его иммунитет

К профилактическим народным методам, которые предотвращают появление фитофторы на картофеле и укрепляют его иммунитет, можно отнести морскую соль, кефир и пекарские дрожжи.

Морскую соль разводят в такой пропорции: 1 стакан на ведро воды и обрабатывают картофель.

Обрызгать картофель против фитофторы можно и раствором дрожжей: 100 граммов на ведро воды.

Или опрыскать растения раствором кефира: 1 литр на ведро воды.

Все эти препараты одновременно подкармливают растения, укрепляя их. Но в случае массированного заражения картофеля фитофторой они могут оказаться слишком слабыми. Но есть биологические препараты, которые тоже безвредны для людей. Их разработали ученые специально для борьбы с этой болезнью.

Чем обрызгать картофель от фитофторы: биологические и химические препараты

Биопрепараты против фитофтороза

Среди биопрепаратов, которые помогут избавиться от фитофторы на картофеле — Фитоспорин и Фитодоктор. Они содержат бактерии, уничтожающие споры фитофторы.

Это безвредные для здоровья природные антибиотики, способные поддержать здоровую микрофлору корневой системы картофеля и других культур и помочь растениям противостоять болезням. Единственным условием их использования является постоянно влажная почва под растениями — только так бактерии, которые есть в составе препаратов, будут выживать и работать.

Лучшие фунгициды для борьбы с фитофторой на картофеле

Радомил-Голд;

Скор;

Квадрис;

Бордосская смесь.

Это сильные фунгициды нового поколения, успешно уничтожающие фитофтору. Обрызгать ими картофель придется 2 или 3 раза — это указано в инструкции. Тщательно придерживаясь правил использования препаратов, ты точно сохранишь урожай.

Теперь ты знаешь почти все действенные препараты, которыми можно обрызгивать картофель против фитофторы. Воспользуйся нашими советами — и жди хорошего урожая.

Раньше мы рассказывали, какие культуры следует посадить в междурядьях картофеля.

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