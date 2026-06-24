Чи потрібно поливати картоплю в спеку: поради, які примножать твій врожай

Поливання помідорів, огірків або кабачків не викликає в нас подиву. Всім відомо, що ці овочі потребують багато вологи.

А от картоплю зазвичай залишають напризволяще, мовляв, вона пускає глибоке коріння і добуває вологу у землі. Але її теж буде не зайвим полити. Розповідаємо, чи потрібно поливати картоплю влітку та які особливості треба знати.

Як часто потрібно поливати картоплю

Картоплю поливати потрібно. А частота її поливу залежить від сорту, типу ґрунту та умов, у яких перебуває бульба. Наприклад, у неспекотних регіонах, де випадає багато опадів, полив картоплі можна замінити підгортанням.

Але в спекотних і посушливих регіонах, наприклад, на півдні України, без поливу точно не обійтися. Глинисті ґрунти добре зберігають вологу, тому на них картоплю можна поливати кілька разів на місяць.

Головне пам’ятати, що регулярний полив картоплі збільшує врожай у декілька разів, тому уникати цього процесу точно не варто. Загалом рекомендують зволожувати рослину приблизно раз на 10 днів за посушливої погоди.

Для перевірки вологості можна опустити палець на 5 см під землю. Якщо земля суха, то рослина потребує води.

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Коли та скільки разів поливати картоплю

Не слід поливати рослину одразу після посадки, адже тоді в неї виросте велике листя, яке потребуватиме багато ресурсів для розвитку. Картоплі може не вистачити поживних речовин для росту плодів, а коренева система буде слабкою та нерозвиненою.

А от у період цвітіння треба обов’язково зволожувати картоплю. Саме тоді закладається майбутній врожай, розмір та кількість бульб. В цей час волога як ніколи потрібна рослині. Для поливу треба використовувати приблизно 3 літри води на один кущ.

На фінальному етапі росту потрібно слідкувати за станом листя. Якщо воно висохло та пожовкло, зволоження слід завершити. Це свідчить про те, що приблизно через тиждень картоплю можна буде викопувати, а робити це варто в сухому ґрунті, щоб плоди залишалися сухими для подальшого зберігання.

Правила поливу картоплі в спеку

Городників часто цікавить, як правильно поливати картоплю в спеку, бо, як відомо, у таких умовах полив рослин краще відкласти. За високих температур волога швидко нагрівається та негативно впливає на картоплю.

Але якщо дуже треба полити рослину, то зробити це можна або вранці до початку сильної спеки або вже увечері, коли температура знизиться, а сонце почне сідати.

На питання, чи можна поливати картоплю холодною водою, відповідь одностайна: саме прохолодна вода — найкращий варіант для зволоження. Вона не має бути теплою і тим паче гарячою.

Річ у тому, що картопля формує бульби за температури ґрунту не вище 20 градусів. А за поливу теплою водою температура землі буде підвищуватися.

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Як правильно поливати картоплю: зверху або під корінь

Якщо поливати рослину зверху, вода осяде на стеблі та листі картоплі. За підвищення температури вона нагріватиметься, що підвищить ризик виникнення опіку та загибель врожаю.

Тому краще поливати картоплю саме під корінь, аби волога йшла безпосередньо в землю та зволожувала кореневу систему. Так можна досягти гарного результату, адже вода потрібна рослині саме для формування бульби, а не для росту стебла та листків.

А якщо хочеш покращити результат, то полив варто провести у вечірній час або рано-вранці, коли сонце не таке активне. А щоб рослина зберігала вологу довше, після поливу ґрунт навколо кущів можна замульчувати скошеною травою або соломою.

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