Стиль життя

Чи потрібно поливати картоплю в спеку: поради, які примножать твій врожай

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 24 Червня 2026, 12:30 4 хв.
чи потрібно поливати картоплю
Фото Unsplash

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