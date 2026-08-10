Кетчуп на зиму: найпростіший рецепт, а вийде — як магазинний

Смачний кетчуп на зиму власноруч — це і економніше, і смачніше. Тож чому б не приготувати кетчуп самостійно, щоб не бігти до магазину вже у процесі приготування іншої страви.
Простий рецепт домашнього кетчупу на зиму та покрокову інструкцію, як його приготувати — знайдеш далі у нашому матеріалі.
Як приготувати кетчуп на зиму, як магазинний: рецепт класичний
Щоб приготувати кетчуп, тобі знадобляться всього кілька інгредієнтів.
Інгредієнти
- спілі помідори — 1 кг
- цибуля — 1 шт.
- часник — 3 зубчики
- цукор — 1 ч. л
- сіль — чверть ч. л
- оливкова олія
- орегано — 1 ч. л
Приготування кетчупу на зиму
- Спілі помідори помий, розріж на чотири частини та обдай окропом, щоб зняти шкірку.
- Зніми шкірку, видали плодоніжки.
- Дрібно нашинкуй томати.
- Поклади помідори у каструлю та вари на маленькому вогні.
- Через 15 хв перемішай соус та додай сіль та орегано, продовжуй варити протягом 30 хв.
- За цей час очисть цибулю та часник, дрібно їх поріж.
- Додай до соусу олію та вкинь часник та цибулю.
- Додай до соусу цукор та вари ще 20 хв, постійно помішуючи масу.
- Після приготування розлий соус у стерилізовані банки та закрути їх.
Кетчуп з яблуками: простий рецепт покроково
Інший популярний рецепт кетчупу — з яблуками. Ароматний, добре смакує до м’яса, можна додавати в рагу, плови, запікати під ним овочі.
До речі, часто і в магазинному кетчупі присутня певна частка яблук.
Інгредієнти
- спілі помідори — 1 кг
- яблука — 200 г
- цибуля — 1 шт.
- сіль — чверть ст. л
- цукор — 1 ст. л
- спеції — на смак
Приготування кетчупу з яблуками на зиму
- Очисть помідори від шкірки — для цього обдай плоди окропом.
- Очищені помідори пропусти через м’ясорубку чи блендер, вкинь масу у каструлю та вари на середньому вогні близько години.
- Яблука очисть від шкірки та наріж на середнього розміру шматочки.
- Цибулю очисть та наріж на дрібні кубики.
- Вкинь цибулю і яблука у каструлю та доведи все разом до кипіння.
- Зніми каструлю з вогню на 15-20 хв і дай масі охолонути.
- Перебий всю масу блендером, додай сіль, цукор та спеції й знову став на середній вогонь.
- Вари масу до закипання, потримай на вогні ще 5 хв та розлий по банках.
Раніше ми розповідали тобі рецепт помідорів у снігу з часником — шукай за посиланням.
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