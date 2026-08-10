Кетчуп на зиму: найпростіший рецепт, а вийде — як магазинний

Смачний кетчуп на зиму власноруч — це і економніше, і смачніше. Тож чому б не приготувати кетчуп самостійно, щоб не бігти до магазину вже у процесі приготування іншої страви.

Простий рецепт домашнього кетчупу на зиму та покрокову інструкцію, як його приготувати — знайдеш далі у нашому матеріалі.

Як приготувати кетчуп на зиму, як магазинний: рецепт класичний

Щоб приготувати кетчуп, тобі знадобляться всього кілька інгредієнтів.

Інгредієнти

спілі помідори — 1 кг

цибуля — 1 шт.

часник — 3 зубчики

цукор — 1 ч. л

сіль — чверть ч. л

оливкова олія

орегано — 1 ч. л

Приготування кетчупу на зиму

Спілі помідори помий, розріж на чотири частини та обдай окропом, щоб зняти шкірку. Зніми шкірку, видали плодоніжки. Дрібно нашинкуй томати. Поклади помідори у каструлю та вари на маленькому вогні. Через 15 хв перемішай соус та додай сіль та орегано, продовжуй варити протягом 30 хв. За цей час очисть цибулю та часник, дрібно їх поріж. Додай до соусу олію та вкинь часник та цибулю. Додай до соусу цукор та вари ще 20 хв, постійно помішуючи масу. Після приготування розлий соус у стерилізовані банки та закрути їх.

Кетчуп з яблуками: простий рецепт покроково

Інший популярний рецепт кетчупу — з яблуками. Ароматний, добре смакує до м’яса, можна додавати в рагу, плови, запікати під ним овочі.

До речі, часто і в магазинному кетчупі присутня певна частка яблук.

Інгредієнти

спілі помідори — 1 кг

яблука — 200 г

цибуля — 1 шт.

сіль — чверть ст. л

цукор — 1 ст. л

спеції — на смак

Приготування кетчупу з яблуками на зиму

Очисть помідори від шкірки — для цього обдай плоди окропом. Очищені помідори пропусти через м’ясорубку чи блендер, вкинь масу у каструлю та вари на середньому вогні близько години. Яблука очисть від шкірки та наріж на середнього розміру шматочки. Цибулю очисть та наріж на дрібні кубики. Вкинь цибулю і яблука у каструлю та доведи все разом до кипіння. Зніми каструлю з вогню на 15-20 хв і дай масі охолонути. Перебий всю масу блендером, додай сіль, цукор та спеції й знову став на середній вогонь. Вари масу до закипання, потримай на вогні ще 5 хв та розлий по банках.

Раніше ми розповідали тобі рецепт помідорів у снігу з часником — шукай за посиланням.

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