Кетчуп на зиму: самый простой рецепт, а получится — как магазинный

Вкусный кетчуп на зиму своими руками — это и экономнее, и вкуснее. Так почему бы не приготовить кетчуп самостоятельно, чтобы не бежать в магазин уже в процессе приготовления другого блюда.
Простой рецепт домашнего кетчупа на зиму и пошаговую инструкцию, как его приготовить, найдешь далее в нашем материале.
Как приготовить кетчуп на зиму, как магазинный: классический рецепт
Чтобы приготовить томатный соус, тебе понадобится всего несколько ингредиентов.
Ингредиенты
- спелые помидоры — 1 кг
- лук — 1 шт.
- чеснок — 3 зубчика
- сахар — 1 ч. л
- соль — четверть ч. л
- оливковое масло
- орегано — 1 ч. л
Приготовление кетчупа на зиму
- Спелые помидоры вымой, разрежь на четыре части и обдай кипятком, чтобы снять кожицу.
- Сними кожуру, выдали плодоножки.
- Мелко нашинкуй томаты.
- Положи помидоры в кастрюлю и вари на маленьком огне.
- Через 15 мин перемешай соус и добавь соль и орегано, продолжай варить в течение 30 мин.
- За это время очисть лук и чеснок, мелко их порежь.
- Добавь к соусу масло и брось чеснок и лук.
- Добавь к соусу сахар и вари еще 20 мин, постоянно помешивая массу.
- После приготовления разлей соус в стерилизованные банки и закрути их.
Кетчуп с яблоками: простой рецепт пошагово
Другой популярный рецепт кетчупа — с яблоками. Ароматный, хорошо подходит к мясу, его можно добавлять в рагу, запекать под ним овощи.
Кстати, часто и в магазинном кетчупе присутствует определенная доля яблок.
Ингредиенты для кетчупа
- спелые помидоры — 1 кг
- яблоки — 200 г
- лук — 1 шт.
- соль — четверть ст. л
- сахар — 1 ст. л
- специи — по вкусу
Приготовление кетчупа с яблоками на зиму
- Очисти помидоры от кожуры — для этого обдай плоды кипятком.
- Очищенные помидоры пропусти через мясорубку или блендер, вылей массу в кастрюлю и вари на среднем огне около часа.
- Яблоки очисти от кожуры и нарежь на среднего размера кусочки.
- Лук очисти и нарежь на мелкие кубики.
- Вкинь лук и яблоки в кастрюлю и доведи все до кипения.
- Сними кастрюлю с огня на 15-20 мин и дай массе остыть.
- Перебей всю массу блендером, добавь соль, сахар и специи и снова ставь на средний огонь.
- Вари массу до закипания, подержи на огне еще 5 мин и разлей по банкам.
Раньше мы рассказывали тебе рецепт помидоров в снегу с чесноком — ищи по ссылке.
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