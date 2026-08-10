Кетчуп на зиму: самый простой рецепт, а получится — как магазинный

Вкусный кетчуп на зиму своими руками — это и экономнее, и вкуснее. Так почему бы не приготовить кетчуп самостоятельно, чтобы не бежать в магазин уже в процессе приготовления другого блюда.

Простой рецепт домашнего кетчупа на зиму и пошаговую инструкцию, как его приготовить, найдешь далее в нашем материале.

Как приготовить кетчуп на зиму, как магазинный: классический рецепт

Чтобы приготовить томатный соус, тебе понадобится всего несколько ингредиентов.

Ингредиенты

спелые помидоры — 1 кг

лук — 1 шт.

чеснок — 3 зубчика

сахар — 1 ч. л

соль — четверть ч. л

оливковое масло

орегано — 1 ч. л

Приготовление кетчупа на зиму

Спелые помидоры вымой, разрежь на четыре части и обдай кипятком, чтобы снять кожицу. Сними кожуру, выдали плодоножки. Мелко нашинкуй томаты. Положи помидоры в кастрюлю и вари на маленьком огне. Через 15 мин перемешай соус и добавь соль и орегано, продолжай варить в течение 30 мин. За это время очисть лук и чеснок, мелко их порежь. Добавь к соусу масло и брось чеснок и лук. Добавь к соусу сахар и вари еще 20 мин, постоянно помешивая массу. После приготовления разлей соус в стерилизованные банки и закрути их.

Кетчуп с яблоками: простой рецепт пошагово

Другой популярный рецепт кетчупа — с яблоками. Ароматный, хорошо подходит к мясу, его можно добавлять в рагу, запекать под ним овощи.

Кстати, часто и в магазинном кетчупе присутствует определенная доля яблок.

Ингредиенты для кетчупа

спелые помидоры — 1 кг

яблоки — 200 г

лук — 1 шт.

соль — четверть ст. л

сахар — 1 ст. л

специи — по вкусу

Приготовление кетчупа с яблоками на зиму

Очисти помидоры от кожуры — для этого обдай плоды кипятком. Очищенные помидоры пропусти через мясорубку или блендер, вылей массу в кастрюлю и вари на среднем огне около часа. Яблоки очисти от кожуры и нарежь на среднего размера кусочки. Лук очисти и нарежь на мелкие кубики. Вкинь лук и яблоки в кастрюлю и доведи все до кипения. Сними кастрюлю с огня на 15-20 мин и дай массе остыть. Перебей всю массу блендером, добавь соль, сахар и специи и снова ставь на средний огонь. Вари массу до закипания, подержи на огне еще 5 мин и разлей по банкам.

Раньше мы рассказывали тебе рецепт помидоров в снегу с чесноком — ищи по ссылке.

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