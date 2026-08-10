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В Киеве с 10 августа ограничили движение по двум проспектам: какая причина

Марина Слизовская 10 августа 2026, 13:00 2 мин.
Ограничение движения в Киеве 10 августа

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