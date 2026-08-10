В Киеве с 10 августа ограничили движение по двум проспектам: какая причина

В Киеве с сегодняшнего дня, 10 августа, временно ограничили движение по двум проспектам — Романа Шухевича и Голосеевскому, в связи с проведением ремонтных работ. Обнародованы также схемы проведения дорожных работ в столице на указанных участках.

Об этом сообщают в Киевской городской государственной администрации.

Ограничение движения в Киеве с 10 августа: какие улицы перекрыли

Ограничение движения в Киеве с 10 августа будет касаться проспекта Романа Шухевича в Деснянском районе и Голосеевского проспекта в Голосеевском районе столицы.

В коммунальной корпорации Киевавтодор сообщили, что с 10 августа по 1 сентября частично будут ограничивать движение транспорта по проспекту Романа Шухевича. На участке от улицы Рональда Рейгана до пересечения с улицей Оноре де Бальзака будут ремонтировать асфальтобетонные покрытия с 08:00 до 17:00.

Движение по Голосеевскому проспекту частично будут ограничивать с 10 августа по 20 сентября. На участке от площади Голосеевской до улицы Васильковской будут проводить ремонтные работы работники Голосеевского коммунального предприятия Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автодорог.

Жителей Киева просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Ранее мы рассказывали о Голосеевском районе Киева: самые интересные факты об одном из самых больших районов столицы.

Фото: Максим Сосюра/Київавтодор

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