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РФ сбросила 5 КАБов на Сумы: среди 14 пострадавших — ребенок

Юлия Хоменко, редактор сайта 10 августа 2026, 10:30 2 мин.
Атака на Сумы: враг попал в гражданскую инфраструктуру

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