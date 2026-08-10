РФ сбросила 5 КАБов на Сумы: среди 14 пострадавших — ребенок

В ночь на 10 августа российская авиация совершила очередную атаку на Сумы, сбросив на город пять управляемых авиационных бомб (КАБ). Удар пришелся исключительно по гражданской инфраструктуре, что привело к значительным разрушениям в жилых кварталах и травмированию местных жителей.

Последствия попаданий: три локации в огне

Как сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, вражеские бомбы разорвались на трех разных локациях в двух районах города. Основной удар принял на себя жилой сектор, где взрывные волны повредили дома и прилегающие постройки.

— Зафиксировано пять прямых попаданий. В настоящее время специалисты проводят подворовые обходы и обследуют территории, чтобы установить полные масштабы разрушений, — отмечают в военной администрации.

Читать по теме РФ сбросила на Сумы 8 КАБов за 8 минут: пострадали 12 человек В результате атаки на Сумы 6 августа повреждены магазины, частные дома и автомобили.

Состояние пострадавших: что известно о 14-летнем ребенке

Количество раненых в течение утра стремительно росло. Если в первых отчетах речь шла о пяти пострадавших, то по состоянию на данный момент официально подтверждено травмирование 14 человек.

По данным медиков, ситуация выглядит следующим образом:

Тяжелых раненых нет: большинство людей получили легкие травмы, порезы стеклом или ушибы.

Психологическое состояние: у многих пострадавших диагностирована острая реакция на стресс.

Среди раненых — 14-летний ребенок. Подросток не получил физических повреждений от осколков, однако находится в тяжелом эмоциональном состоянии из-за пережитого потрясения.

Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь на месте или в лечебных учреждениях города.

Ликвидация последствий

На местах прилетов с самой ночи работают аварийно-спасательные службы. Коммунальщики и волонтеры помогают жильцам забивать окна и убирать строительный мусор. Погибших в результате этой атаки, к счастью, нет.

Данный обстрел стал очередным подтверждением того, что враг продолжает целенаправленно бить по мирным городам, пытаясь запугать гражданское население. Власти в очередной раз призывают сумчан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, так как использование КАБов оставляет считанные минуты на поиск укрытия.

Главное фото: Олег Григоров.

Ранее в результате еще одной атаки РФ на Сумы получили ранения трое маленьких детей.

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